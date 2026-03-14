Viron Otepäässä käyty ampumahiihdon maailmancupin takaa-ajokisa päättyi Italian Lisa Vittozzin voittoon. Suvi Minkkinen nousi upeasti toiseksi.
Vittozzi lähti ladulle toisena vain kolmen sekunnin päässä Ranskan Julia Simonista. Kaksikko taittoi matkaa yhdessä aina kolmannelle ampumapaikalle, kunnes Simon ampui kaksi ohilaukausta, ja paikan puhtaasti selvittänyt Vittozzi pääsi jatkamaan matkaa yksin.
Viimeiseltä pystypaikalta Vittozzilla oli varaa vielä yhteen ohilaukaukseen.
11:ntenä reilun minuutin päässä Simonista startannut Minkkinen selvitti kisan yhdellä makuupaikan ohilaukauksella, ja hän nousi lopputuloksissa toiseksi. Minkkinen löi kolmantena kisaan lähteneen, maailmancupia johtavan Lou Jeanmonnot'n lopun kiritaistelussa 0,7 sekunnilla.
Jeanmonnot pääsee kauden viimeiseen maailmancup-viikonloppuun Holmenkollenille 201 pisteen marginaalilla kokonaiscupissa toisena olevaan Minkkiseen nähden. Minkkisen ero kolmantena olevaan Ruotsin Anna Magnussoniin on 69 pistettä.
Takaa-ajocupissa Minkkinen on kiinni voitossa. Toisena oleva Jeanmonnot putosi tämän päivän tulosten myötä 20 pisteen päähän.
Suomalaisurheilija on saavuttanut ampumahiihdon maailmancupissa kristallipallon viimeksi kaudella 2017–2018, kun Kaisa Mäkäräinen voitti kokonaiscupin ja yhteislähtöcupin.