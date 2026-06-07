Jos Aaro haluaisi myydä perheen kodin, DVV:n päätöstä voi hänen mukaansa joutua odottamaan jopa puoli vuotta. Mahdollisen ostajan pitäisi siis odottaa viranomaispäätöstä ennen kuin kauppa voisi toteutua.
– Voi kuvitella, miten moni ostaja suostuu siihen, Aaro sanoo.
DVV:n holhoustoimi-yksikön johtaja Aila Heusala sanoo MTV Uutisille, että luvan saaminen asunnon myyntiin ei kestä kuukausia, jos lupaa varten tarvittavat liitteet ovat kunnossa.
– Toukokuussa ratkaistuissa myyntilupa-asioissa keskimääräinen käsittelyaika oli 12 päivää, Heusala lisää.
Sen sijaan hän myöntää, että edunvalvojan sijaisen määrääminen voi tällä hetkellä kestää pitkään.
– Olemme tällä hetkellä organisoimassa sijaishakemusten käsittelyä uudelleen, joten tilanteeseen odotetaan parannusta syksyllä, Heusala toteaa.
Heusalan mukaan DVV:lla ei ole tällä hetkellä varsinaista henkilöstövajausta, mutta tilanne on kuitenkin kinkkinen.
– Valtion taloudellisen tilanteen vuoksi henkilöstön määrää ei voida myöskään lisätä asiamäärien kasvun suhteessa, hän lisää.
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Aaro kertoo, että taistelu byrokratiaa vastaan on uuvuttavaa. Kuvituskuva.Lehtikuva
Kun lasten varallisuus ylittää 30 000 euroa, huoltaja joutuu tekemään vuosittain lapsen rahankäytöstä DVV:lle tarkan vuositilin. Aaro kertoo, että kaikista lapsille ostetuista tavaroista pitäisi säilyttää myös kuitit.
Aaron nuorin lapsi on alle 10‑vuotias, mikä tarkoittaa sitä, että kuitteja on säilytettävä ja lähetettävä vielä vuosien ajan siihen saakka, että lapset ovat täysi-ikäisiä.
Aaro huomauttaa, että vaatimus tekee esimerkiksi ekologisista hankinnoista hankalia. Kaikilta kirpputoreilta ei saa kuittia, joten käytettynä ostaminen ei kannata.
Vuositilin tekeminen tuntuu Aarosta ennen kaikkea syrjivältä.
– Jos lapsella on kaksi huoltajaa, silloin sitä ei tarvitse tehdä, hän muistuttaa.
Vuositilin tekeminen ei täysin riipu siitä, onko huoltajia yksi vai kaksi, eikä siitä, onko kyseessä leskiperhe vai ydinperhe.
Ratkaisevaa on yksi asia: se, onko alaikäisen edunvalvonta merkitty holhousasioiden rekisteriin.
Edunvalvonta merkitään rekisteriin, kun alaikäisen omaisuus ylittää 30 000 euroa. DVV:n mukaan yleensä tavanomainen syy omaisuudelle on nimenomaan perintö, kuten nyt Aaronkin tapauksessa.
Aarosta kuitenkin tuntuu kuin leskiä rangaistaisiin puolison kuolemasta ja että viranomaiset eivät lähtökohtaisesti luottaisi heihin.
– Ymmärrän, että on vanhempia, jotka hyväksikäyttävät lapsen varoja. Nyt kuitenkin kaikki kärsivät siitä, Aaro sanoo.
Vuosittaiset selvitykset on pantu merkille myös Nuoret Lesket ry:ssä.
Toiminnanjohtaja Iivosen mukaan lesket saattavat kokea ne ylimääräisenä kuormituksena, epäluottamuksen osoituksena ja yksityiselämään puuttumisena.
– Moni leski toivoo, että viranomaiset selittäisivät tarkemmin, miksi tietoja kerätään, mihin niitä käytetään ja mitä tietoja todella tarvitaan. Tällöin se on helpompi kokea vähemmän kontrolloivana ja enemmän lapsen edun turvaamisena, Iivonen kertoo.
Anni Tuominen työskentelee MTV Uutisissa uutistoimittajana. Tuominen seuraa laajasti uutisia ja ilmiöitä kotimaasta MTV Uutisten verkkodeskissä. Tuomiseen voit olla yhteydessä sähköpostitse juttuvinkkeihin liittyen.