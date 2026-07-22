Tunnettujen poliisien kasvoja käytetään nyt petoksissa Google Meetissä, tiedottaa poliisi.

Poliisi varoittaa huijauspuheluista, joita on viime aikoina toteutettu Google Meet -videopuheluissa käyttäen tunnettujen poliisien kasvoja.

Huijausvideoissa on käytetty esimerkiksi poliisiylijohtaja Ilkka Koskimäen kasvoja, ja osassa tapauksista on viitteitä deepfake-teknologian hyödyntämisestä.

Videopuheluiden aikana rikolliset pyrkivät saamaan haltuunsa uhrin maksu- ja tunnistautumistietoja. Joissakin tapauksissa uhri on luovuttanut pankkitunnuksensa, jolloin tekijöillä on ollut mahdollisuus päästä käsiksi tileihin ja tehdä siirtoja.

Tähänastisten tietojen mukaan tapaukset ovat kohdistuneet erityisesti Suomessa asuviin ulkomaalaisiin.

Näin uhreja yriteään manipuloida

Uhrit on pyritty saamaan toimimaan nopeasti uhkailemalla erilaisilla virkavallan toimenpiteillä.

Poliisin mukaan petoksille on tyypillistä aiheuttaa hätääntymisen ja kiireentuntu, josta syntyy painostus toimia.

Rikolliset turvautuvat yhä useammin sosiaaliseen manipulointiin.

Poliisi muistuttaa, että vahingollisimpiin tietoverkkoavusteisiin petoksiin kuuluvat muun muassa tietojenkalastelu-, sijoitus-, rakkaus- ja dokumenttipetokset sekä toimitusjohtajapetokset.

Vuonna 2025 poliisin rikosilmoituksissa näihin liittyvien rikosvahinkojen kokonaissumma oli 88 miljoonaa euroa.

Poliisi korostaa, ettei Suomen poliisi soita kansalaisille videopuheluita. Google Meetissä tuntemattomien yhteydenotot voi estää sallimalla asetuksista puhelut vain omista yhteystiedoista.

Lisäksi poliisi muistuttaa, ettei poliisi, pankki tai mikään muukaan laillinen toimija koskaan kysy pankki- tai tunnistautumistietoja puhelimessa tai videoyhteydellä.

Jos epäilet luovuttaneesi tietoja tai siirtäneesi rahaa rikollisille, ota heti yhteys pankkiin ja tee sen jälkeen rikosilmoitus.