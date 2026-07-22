Hiterin synnyintalosta tehtiin poliisiasema.
Itävallassa natsijohtaja Adolf Hitlerin synnyintaloon on avattu poliisiasema. Itävalta haluaa näin estää sen, että Hitlerin syntymäkodista Braunau am Innissä tulisi uusnatsien pyhiinvaelluskohde.
Rakennus on kokenut muodonmuutoksen 20 miljoonaa euroa maksaneessa remontissa.
Päätöstä muuttaa talo poliisiasemaksi edelsi pitkä ja vaikea keskustelu siitä, mitä paikalle pitäisi tehdä. Itävaltaa on usein arvosteltu siitä, ettei se ole ottanut täyttä vastuuta omasta roolistaan holokaustissa.
Kaksi poliisia uuden poliisiaseman vastaanottoaulassa 22. heinäkuuta 2026.AFP / Lehtikuva