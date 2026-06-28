Väestön ikääntyessä kasvaa myös muistisairaiden suomalaisten määrä.

Diagnosoitu muistisairaus oli vuonna 2021 noin 150 000 ihmisellä, ja nykymenolla määrä voisi olla 247 000 vuoteen 2040 mennessä. Kasvua olisi siis jopa yli 60 prosenttia.

Geriatrian apulaisprofessori Hanna-Maria Roitto Tampereen yliopistosta korostaa, että sairauden toteaminen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa on tärkeää potilaan kannalta. Roitto osallistui aihetta käsittelevään paneelikeskusteluun Porin SuomiAreenassa keskiviikkona.

– Jos edetään muistisairauden kanssa pidemmälle, niin ei päästä tekemään lääkityssuunnitelmia tai ne tulevat melko myöhään, kuten myös lääkkeettömän hoidon suunnitelma ja tulevaisuuden suunnittelu. Eli hoitotahto, edunvalvonta ja asioiden järjestely. Kaikki tämä on helpompaa, kun sairaus on varhaisessa vaiheessa, Roitto toteaa.

Kestääkö sote?

Myöhäisempi diagnoosi nostaa myös kustannuksia. Terveystaloustieteen asiantuntija ja ESiOR-yhtiön toimitusjohtaja Erkki Soini uskoo kuitenkin, että sote-järjestelmä voi kestää muistisairauksien määrän kasvun.

– Tällä hetkellä sen merkitys ei ole vielä niin iso, mutta tulevina vuosina, esimerkiksi kymmenen vuoden aikana reaalikustannukset suhteutettuna nykypäivään tulevat kasvamaan noin 30 prosenttia ainakin, jos nykymenolla mennään, Soini toteaa.

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