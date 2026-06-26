Tasa-arvon kehitys on ottanut takapakkia maailmanlaajuisesti, ja ilmiö näkyy myös Suomessa. Monet tasa-arvotyötä tekevät ovat kohdanneet vihapuhetta, häirintää ja jopa tappouhkauksia.
Suomea on totuttu pitämään tasa-arvon mallimaana, mutta tasa-arvoa haastavat ilmiöt ovat rantautuneet myös tänne, ja se on alkanut näkyä.
Kokoomuksen kansanedustaja Pihla Keto-Huovinen pitää tilannetta vakavana.
– Kyllä huolissaan pitää olla. Näemme globaalisti, että tilanne on muuttunut huonommaksi. Ne samat ilmiöt näkyvät nyt myös täällä Suomessa, sanoo Perholehto.
Myös vihreiden kansanedustaja Fatima Diarra on huolissaan tasa-arvon tilasta.
– Yhä enemmän puhaltaa tuulia, missä naisten oikeutta omaan kehoon, omaan elämään, omiin oikeuksiin ja turvallisuuteen aletaan kyseenalaistaa, sanoo Diarra.
Diarraa huolestuttavat erityisesti väkivallan uhrien syyllistäminen sekä nuorten miesten asenteet.
– Kun kamalia väkivallan tekoja tapahtuu, internetissä vitsaillaan siitä, mitä uhrilla oli päällä ja olikohan se hänen oma vikansa.
Pelkästään tänä vuonna Suomessa on tapahtunut yli 10 henkirikosta, joissa uhrina on nainen ja epäiltynä mies. Viimeisin tapauksista on Mynämäeltä.
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Häirintä ja vaientamisyritykset arkea
Yrittäjän ja Hankenin työelämäprofessorin Shadia Raskin mukaan tasa-arvotyötä tekevät kohtaavat Suomessa yhä useammin vihapuhetta ja jopa tappouhkauksia.