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Häirintä ja uhkaukset ovat jo arkea tasa-arvotyössä | MTV Uutiset



Tasa-arvo nakertuu Suomessakin: Murhatun Vendin täti on saanut tuhansia viestejä väkivallan uhriksi joutuneilta naisilta Fatim Diarra (ylh. vas.), Saara Salminen (ylh. oik.), Shadia Rask (alh. vas.) ja Pihla Keto-Huovinen keskustelivat tasa-arvosta myös SuomiAreenan lavalla. Katso koko keskustelu Katsomosta. Julkaistu 26.06.2026 05:47 Heidi Asplund Tasa-arvon kehitys on ottanut takapakkia maailmanlaajuisesti, ja ilmiö näkyy myös Suomessa. Monet tasa-arvotyötä tekevät ovat kohdanneet vihapuhetta, häirintää ja jopa tappouhkauksia. Suomea on totuttu pitämään tasa-arvon mallimaana, mutta tasa-arvoa haastavat ilmiöt ovat rantautuneet myös tänne, ja se on alkanut näkyä. Kokoomuksen kansanedustaja Pihla Keto-Huovinen pitää tilannetta vakavana. – Kyllä huolissaan pitää olla. Näemme globaalisti, että tilanne on muuttunut huonommaksi. Ne samat ilmiöt näkyvät nyt myös täällä Suomessa, sanoo Perholehto. Myös vihreiden kansanedustaja Fatima Diarra on huolissaan tasa-arvon tilasta. – Yhä enemmän puhaltaa tuulia, missä naisten oikeutta omaan kehoon, omaan elämään, omiin oikeuksiin ja turvallisuuteen aletaan kyseenalaistaa, sanoo Diarra. Diarraa huolestuttavat erityisesti väkivallan uhrien syyllistäminen sekä nuorten miesten asenteet. – Kun kamalia väkivallan tekoja tapahtuu, internetissä vitsaillaan siitä, mitä uhrilla oli päällä ja olikohan se hänen oma vikansa. Pelkästään tänä vuonna Suomessa on tapahtunut yli 10 henkirikosta, joissa uhrina on nainen ja epäiltynä mies. Viimeisin tapauksista on Mynämäeltä. Lue lisää: 28-vuotiaan naisen taposta epäillyllä on niin monta rikostuomiota, ettei kaikkia ehtinyt listata yhden päivän aikana Häirintä ja vaientamisyritykset arkea Yrittäjän ja Hankenin työelämäprofessorin Shadia Raskin mukaan tasa-arvotyötä tekevät kohtaavat Suomessa yhä useammin vihapuhetta ja jopa tappouhkauksia.

– Kyllä nämä vaientamis- ja häirintäyritykset ovat selkeitä, ja yritykset viedä jo saavutettuja oikeuksia näkyvät myös Suomessa, Rask toteaa.

Hän ei pidä asenneilmapiirin koventumista yllättävänä, koska taloudellisesti vaikeina aikoina arvot usein jyrkkenevät.

Uhreja entistä enemmän

Suomen suurimpana ihmisoikeusongelmana Keto-Huovinen pitää lähisuhdeväkivaltaa ja naisiin kohdistuvaa väkivaltaa.

Niidenkin määrä on ollut viime vuosina rajussa kasvussa. Tilastokeskuksen tietojen mukaan perhe- ja lähisuhdeväkivaltarikosten uhreiksi joutui yli kolmannes enemmän naisia viime vuonna kuin viisi vuotta aiemmin. Vuodesta 2009 määrä on yli kaksinkertaistunut.

Uhrien tarinat jäävät usein kertomatta. Siksi viestintäyrittäjä Saara Salminen kirjoitti kirjan siskontyttärestään Vendistä, jonka tälle ennestään tuntematon nuori mies murhasi kotimatkalla syksyllä 2024.

Salminen kertoo, että kirjan kirjoittamisen jälkeen heille on alkanut tulla viestejä naisilta ja tytöiltä, jotka ovat joutuneet väkivallan uhreiksi tai ovat uhrin omaisia.

– Se määrä tuli jopa minulle itselleni yllätyksenä. Olen luullut tietäväni, kuinka yleistä väkivallan uhriksi joutuminen naisille on, mutta tosiasia on, että minäkään en tiennyt, Salminen kertoo.

– Nuorin minulle kirjoittanut tyttö on 14‑vuotias, vanhin 66‑vuotias. Viestejä on viimeisen kahden vuoden aikana tullut tuhansia. Se on sydäntä särkevää, hän huokaa.

Miehet mukaan asennemuutokseen

Salminen toivoisi, että Suomessa alettaisiin tehdä enemmän työtä asenneilmapiirin ja kulttuurin muuttamiseksi.

– Vähemmän uhrien syyllistämistä ja enemmän tekijöihin päin sitä katsetta. Mitä voidaan tehdä, että väkivallan tekijät eivät sitä tee, Salminen kiteyttää.

Myös miehiä toivotaan enemmän mukaan asennemuutokseen.

– Toivoisin, että jokainen mies pohtii, miten itse toimii ja minkälaiset ovat hauskoja läppiä. Väkivaltahan ei yleensä olla iskusta, vaan sanoista, Diarra muistuttaa.

Rask toivoo, että myös poliitikot kiinnittäisivät sanoihinsa enemmän huomiota.

– Kyllä minä katson eduskunnan suuntaan siitä, millaista kieltä siellä käytetään ja minkälaiselle asenteelle ja puheelle annetaan tilaa. Se valuu myös sosiaaliseen mediaan ja tavalliseen puheeseen, hän muistuttaa.

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Shadia Rask, Saara Salminen, Pihla Keto-Huovinen ja Fatim Diarra keskustelivat tasa-arvosta myös SuomiAreenan lavalla. Katso koko keskustelu tästä.