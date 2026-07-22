Konkurssien lisääntyminen Suomessa näkyy myös niihin liittyvän rikollisuuden kasvuna.
Helsingin poliisin talousrikostutkinnan johtaja Lauri Huittinen sanoo, että konkursseihin liittyvät rikostapaukset ovat Helsingin poliisissa noin kaksinkertaistuneet muutamassa vuodessa.
Keskeisimmät rikosnimikkeet tutkinnoissa ovat useimmiten veropetos, velallisen epärehellisyys sekä kirjanpitorikos.
Talousrikokset keskittyvät Suomessa vahvasti pääkaupunkiseudulle. Tätä selittää Huittisen mukaan muun muassa se, että suuri osa Suomen yrityksistä rekisteröidään Helsinkiin.