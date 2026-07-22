Helga Temonen vietti 18-vuotissyntymäpäiväänsä 21. heinäkuuta.

Elokuvaohjaaja Tuukka Temosen ja edesmenneen näyttelijän Olga Temosen esikoistytär Helga täytti 18 vuotta. Ylpeä isä julkaisi Instagramiin Helgan lapsuuskuvan, jonka yhteyteen hän kirjoitti kauniin onnentoivotuksen tyttärelleen.

– Tänään sinusta tuli täysi-ikäinen, onnea. Muista, älä koskaan kasva aikuiseksi. Ja vaikka sinusta tulee iso, niin olet aina minulle pieni lapseni. Säilytä uteliaisuutesi, oikeudenmukaisuutesi, empatiasi, intuitiosi, herkkyytesi, taiteellisuutesi ja rohkeutesi, Tuukka kirjoittaa.

– Luovu epäilystäsi, se ei vie sinua mihinkään. Kaikki ovet ovat sinulle auki ja vaikka miten maailma sinua heittelee, niin isäsi on aina sinun turvasi. Onnea rakas lapseni, teksti päättyy.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.

Julkaisun kommenttikenttään on jätetty runsaasti onnentoivotuksia päivänsankarille.

– Onnea ihanalle Helgalle, näyttelijä Pilvi Hämäläinen kirjoittaa.

– Paljon onnea, dokumentaristi ja toimittaja