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Kallen työterveyskäynti jäi päivästä kiinni | MTV Uutiset



Urakka valmistui etuajassa – selkänsä loukannut Kalle ei päässyt työterveyteen 1:42 Katso uutisraportti: Rakennusalan vuokratyöntekijät kohtaavat epäkohtia alallaan. Julkaistu 09.07.2026 07:53 Valtteri Kykkänen Vuokratyöntekijöiden asema ei ole aina helppo rakennusalalla. MTV Uutisten tapaama vuokratyöntekijä haluaa nostaa esiin alan ongelmia. Helsingissä asuva Kalle Haapala on työskennellyt kolmelle vuokratyöyritykselle parin viime vuoden aikana. Työt ovat pääasiassa koostuneet rakennusalan tehtävistä. Haapala listaa tehneensä muun muassa timpurin, rakennusmiehen, siivoojan, ruohonleikkaajan ja liikenteenvalvojan hommia. Välillä työ tuntuu raskaalta. – Kyllä siinä on päivän jälkeen ihan piipussa ja se kuluttaa kyllä, hän kertoo. Haapala otti yhteyttä MTV Uutisiin, koska hän haluaa nostaa esiin vuokratyöhön liittyviä epäkohtia. Viimeinen sysäys oli sairastuminen kesken työpäivän toukokuussa ja työnantajan suhtautuminen siihen. Työterveyskäynti jäi päivästä kiinni Haapala oli aiemmin sopinut työrupeaman päättyvän perjantaina, mutta urakka saatiinkin päätökseen jo torstaina. Juuri torstaina hän loukkasi itsensä kesken töiden. Haapalan selkä revähti, kun hän oli nostamassa raskasta jätesäkkiä työmaalla. Hän jatkoi töitä, mutta seuraavana päivänä kivut olivat sitä luokkaa, että hän olisi halunnut mennä työterveyslääkärille. – Työnantajan mukaan minulla ei kuitenkaan ollut siihen enää oikeutta, koska urakka oli tullut päätökseen jo edellisenä päivänä. Suullisesti oli sovittu torstain olevan viimeinen päivä, mutta toivoisin edes jonkinlaista huolenpitoa työntekijöistä. Että emme olisi tällaisia heittopusseja ja aina omillamme, kun tulee niitä "kuivia kausia", Haapala sanoo. Loukkaantumisen jälkeen Haapala oli työkyvytön kaksi viikkoa. Kyseisellä vuokratyöyrityksellä on ohjeistus, jonka mukaan sairastumisesta on ilmoitettava viipymättä vuokrayrityksen yhteyshenkilölle ennen työvuoron alkamista. Samalla todetaan, että mikäli ohjeita ei noudata, ei velvoitetta palkanmaksusta ole. MTV Uutiset on nähnyt kyseisen ohjeistuksen työntekijöille. Lopulta Haapala kävi lääkärissä julkisella puolella.

– Ymmärrän kyllä työterveyden puuttumisen, jos ei ole ollut firman listoilla kuukausiin. Mutta yhdenkin päivän ylitys, niin olet omillasi. Toisaalta vuokratyöntekijällä ei ole myöskään velvoitteita yritystä kohtaan ja voi tehdä keikkoja muuallekin.

Kahden kerroksen väkeä

Rakennusalalla on ollut Suomessa hiljaista jo pidemmän aikaa, mikä näkyy myös vuokratyöntekijän kukkarossa. Kalle Haapalallekin vuokratyö on tällä hetkellä enemmän pakon sanelema ratkaisu. Huolia hän kertoo kuulleensa muiltakin vastaavassa tilanteessa olevilta.

– Aika yleistä on, että monet joutuvat kamppailemaan oikeuksiensa puolesta. Moni ei välttämättä edes tiedä niitä. Moni on vielä tiukemmalla kuin minä, he yrittävät elättää perhettä ja lainaakin on.

Erilaisten korvausten kuten matkakorvausten ja päivärahojen osalta tilanne on Haapalan mukaan se, että niitä pitää osata pyytää. Rakennusalalla myös ottaa oman aikansa, että vuokratyöntekijä tuntee kuuluvansa samaan työyhteisöön muiden kanssa.

– Firmojen omat työntekijät voivat vähän ottaa "höntsää" ja pitää vähän pidempiä taukoja. Samasta asiasta sitten valitetaan vuokratyöntekijöille. Ja kun homma on lähtenyt työmaalla rullaamaan, niin sitten se jo loppuukin.

Vuokratyön hyviin puoliin Kalle Haapala laskee vaihtelevat työympäristöt ja mukavat työkaverit. Kaikesta huolimatta hän jatkaa edelleen saman yhtiön työntekijänä, tosin eri osastolla.

Kyselyjä liittoon sairauslomista

Rakennusliitossa vuokratyöntekijöiden aseman on kiinnitetty entistä enemmän huomiota. Aluetoimitsija Ari Koli sanoo, että vuokratyön määrä on tasaantunut rakennusalalla viime vuosina.

Vuokratyön osuus on hänen mukaansa noin kymmenisen prosenttia ja sitä on varsinkin talonrakennuksessa ja rakennustuoteteollisuudessa. Infrarakentamisessa vuokratyö on vähäisempää.

Kolin mukaan vuokratyöntekijät ottavat liittoon yhteyttä esimerkiksi sairauslomiin liittyvissä asioissa. Työnantajien puolelta näkee toisinaan kikkailua.

– Monella sopimusalalla ensimmäinen sairauslomapäivä on omavastuupäivä. Toisaalta työnantaja ei aina anna työvuorolistoja etukäteen. Silloin voidaan yrittää välttää palkanmaksua sanomalla sairastuneelle, että ei sinulla itse asiassa olisi ollutkaan töitä huomenna, Koli kertoo.

Työterveydestä tulee myös paljon kysymyksiä ja vuokratyöntekijät haluavat tietää, kuuluvatko heille samat palvelut kuin muillekin. Lähtökohtaisesti näin kuuluisi olla, mutta Kolin mukaan se ei aina toteudu vuokratyöfirmoissa.

– Sopimukset ovat olemassa, mutta palvelujen piiriin ei aina pääse. Alan isoilla vakiintuneilla toimijoilla nämä asiat ovat paremmin kunnossa.

Tuloja monelta eri alalta

Tiedonkulkua haittaa Kolin mukaan vuokratyökentän hajanaisuus. Työntekijät eivät aina tunne toisiaan kovin hyvin eikä yhteisiä tilaisuuksia ole. Luottamushenkilöitäkään ei sitä kautta ole, ja kysymykset ohjautuvat suoraan ammattiliittoon.

Järjestymisaste on Kolin mukaan noin 25 prosenttia vuokratyöntekijöiden keskuudessa. Siihen voi vaikuttaa myös se, että moni hakee toimeentulonsa usealta eri alalta.

– Voidaan olla päivä kokkina, toinen päivä rakennuksella ja kolmantena siistijänä jossain. Silloin ei ohjaudu helposti mihinkään tiettyyn edunvalvontajärjestöön, Koli sanoo.