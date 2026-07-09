Vuokratyöntekijöiden asema ei ole aina helppo rakennusalalla. MTV Uutisten tapaama vuokratyöntekijä haluaa nostaa esiin alan ongelmia.
Helsingissä asuva Kalle Haapala on työskennellyt kolmelle vuokratyöyritykselle parin viime vuoden aikana. Työt ovat pääasiassa koostuneet rakennusalan tehtävistä.
Haapala listaa tehneensä muun muassa timpurin, rakennusmiehen, siivoojan, ruohonleikkaajan ja liikenteenvalvojan hommia. Välillä työ tuntuu raskaalta.
– Kyllä siinä on päivän jälkeen ihan piipussa ja se kuluttaa kyllä, hän kertoo.
Haapala otti yhteyttä MTV Uutisiin, koska hän haluaa nostaa esiin vuokratyöhön liittyviä epäkohtia. Viimeinen sysäys oli sairastuminen kesken työpäivän toukokuussa ja työnantajan suhtautuminen siihen.
Työterveyskäynti jäi päivästä kiinni
Haapala oli aiemmin sopinut työrupeaman päättyvän perjantaina, mutta urakka saatiinkin päätökseen jo torstaina. Juuri torstaina hän loukkasi itsensä kesken töiden.
Haapalan selkä revähti, kun hän oli nostamassa raskasta jätesäkkiä työmaalla. Hän jatkoi töitä, mutta seuraavana päivänä kivut olivat sitä luokkaa, että hän olisi halunnut mennä työterveyslääkärille.
– Työnantajan mukaan minulla ei kuitenkaan ollut siihen enää oikeutta, koska urakka oli tullut päätökseen jo edellisenä päivänä. Suullisesti oli sovittu torstain olevan viimeinen päivä, mutta toivoisin edes jonkinlaista huolenpitoa työntekijöistä. Että emme olisi tällaisia heittopusseja ja aina omillamme, kun tulee niitä "kuivia kausia", Haapala sanoo.
Loukkaantumisen jälkeen Haapala oli työkyvytön kaksi viikkoa. Kyseisellä vuokratyöyrityksellä on ohjeistus, jonka mukaan sairastumisesta on ilmoitettava viipymättä vuokrayrityksen yhteyshenkilölle ennen työvuoron alkamista.
Samalla todetaan, että mikäli ohjeita ei noudata, ei velvoitetta palkanmaksusta ole. MTV Uutiset on nähnyt kyseisen ohjeistuksen työntekijöille.
Lopulta Haapala kävi lääkärissä julkisella puolella.