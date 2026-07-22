Yhdysvaltain ja Venäjän ulkoministerit tapaavat torstaina.
Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov sanoo tapaavansa Yhdysvaltain ulkoministerin Marco Rubion huomenna Filippiinien pääkaupungissa Manilassa.
Ulkoministereiden on Lavrovin mukaan määrä tavata Kaakkois-Aasian maiden yhteistyöjärjestön Asean kokouksen yhteydessä.
Lavrovin mukaan tapaaminen on hyödyllinen, sillä se tarjoaa mahdollisuuden kysymysten kysymiseen ja vastausten saamiseen.
Rubion mukaan tapaamisessa keskustellaan ainakin Ukrainan sodasta.
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