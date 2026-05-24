Parantumattomasti sairaan pienen lapsen vanhemman eutanasiatoive: "Elämäni murenee pala palalta"

Julkaistu 56 minuuttia sitten

Eutanasia ei ole Suomessa sallittua, vaikka osa toivoisi sen olevan. Kirjeitse MTV Uutisia lähestynyt ALS-sairas mies kertoo haluavansa kuolla. – Haluaisin eutanasian. Olen ALS-sairas, ja olen sairastanut aktiivisesti puolitoista vuotta. ALS on selkäytimessä kulkevien liikehermojen sairaus, jossa lihaksia käskyttävät liikehermot tuhoutuvat vähitellen. Terveyskirjaston mukaan tauti on elinikää lyhentävä, menehtyminen tapahtuu hengityslihasten laman myötä. Keskimääräinen elinikä taudin toteamisen jälkeen on 3,5 vuotta. – Elämäni murenee pala palalta toimintakykyni heikentymisen myötä. Pienen lapsen vanhempi kertoo, ettei enää pysty liikkumaan ja syöminen on haastavaa. – Jalkani eivät enää kanna, käteni eivät toimi. Lue myös: Kuolemaan johtava ALS alkaa näillä oireilla – ei parantavaa hoitoa Mies kertoo kuntonsa romahtaneen nopeasti ja alle vuodessa tuettu käveleminen vaihtui henkilönostimen käyttöön. – Arkeni pohjavire on vaikeasti siedettävä henkinen kärsimys. Mies kertoo käyvänsä mielessään läpi jo nyt menetettyä elämää ja ennakoi tulevia menetyksiä. – En haluaisi kuolla. Elämäni työikäisenä ja pienen lapsen vanhempana jää kesken. Mutta en halua myöskään elää näin. Mies kertoo näkevänsä loppunsa jo etukäteen, muttei itse saa vaikuttaa sen ajoitukseen. Hän kokee joutuvansa elämään nyt yli omien rajojensa ja vastoin omaa käsitystään ihmisarvosta. – Eutanasian mahdollisuus olisi ollut minulle välttämätön osa hoitosuunnitelmaa. Päätös ei perustuisi hetken epätoivoon, vaan siihen, että tiedän, missä kohtaa elämä lakkaa olla olemasta minulle mahdollinen.

– Minä olisin halunnut päättää omasta lopustani itse. Kuolla siinä vaiheessa, kun kykyni puhua ja niellä turvallisesti ovat menneet.

Mies kertoo, että eutanasian mahdollisuus ei poistaisi menetystä tai kuolemaa, vaan pakotetun polun, joka rikkoo kokemuksen ihmisarvosta.

Duodecim-lehden mukaan eutanasia tarkoittaa potilaan surmaamista lääkkeillä hänen pyynnöstään kärsimyksen lopettamiseksi.

Eutanasia on Suomen lain mukaan kiellettyä. Avustettu kuolema puolestaan tarkoittaa, että potilas voi itse ottaa kuolettavan lääkeaineen ja sitä ei ole Suomessa kriminalisoitu.

Lääkäri olisi valmis tappamaan

Lääkäri ja Terhokodin entinen johtaja Juha Hänninen kertoo MTV:n Huomenta Suomessa tuntevansa kirjeen lähettäneen henkilön.

Hänninen kertoo, että hänen mielipiteensä eutanasiaa kohtaan muuttui hänen työuransa aikana.

– Ensimmäiset viidestä kymmeneen vuotta olen vastustanut eutanasiaa, mutta pikkuhiljaa olen nähnyt niin paljon kärsimystä, jota ei pysty lievittämään.

Hänninen kertoo myös siitä, että hänen käsityksensä vuosien saatossa on muuttunut siitä, mitä kärsimys on.

Hän kertoo kannattavansa eutanasiaa ja hän nostaa esiin kaksi sitä puoltavaa näkökulmaa.

– Sellaista kärsimystä, jota ei voida lievittää, sille täytyisi olla jokin helpotus tai ratkaisu. Toiseksi, ihmisen itsemääräämisoikeuden mukaan, meillä pitäisi kaikilla olla mahdollisuus silloin, kun elämä tuntuu mahdottomalta, pyytää apua sen päättämiseen ja saada päättää se oma elämänsä.

Hänninen nostaa esiin, että monesti esimerkiksi itsemurhan tekeminen ei ole niin yksioikoista ja se voi olla traumaattinen kokemus niin perheelle kuin sitä yrittävälle.

– Se voi epäonnistua. Eutanasia ja avustettu kuolema on turvallista, se on nopeaa ja se on kivutonta, Hänninen summaa.

Hänninen nostaa esiin, että itsemurhan tekeminen vaatii myös paljon enemmän voimia ja moni valitsee kärsiä ja hiipua hitaasti kohti kuolemaa.

Ammattikunta ei ole yhtä mieltä asiasta

– Hän toivoo kuolemaa, vaikka hän ei halua kuolla, mutta hän ei halua jatkaa tällaisessa elämässä, mikä hänellä on jäljellä, Hänninen kuvailee kirjeen lähettänyttä miestä.

Hänninen kertoo, että kirjeen lähettänyt mies oli saattohoidossa, kun he tapasivat viimeksi. Hännisen mukaan hän oli jo tuolloin lopettanut syömisen nopeuttaakseen omaa kuolemaansa.

Ravinnosta kieltäytyminen ei Hännisen mukaan kuitenkaan ole kovin nopea tapa kuolla.

– Kuoleman tuleminen kestää silti viikkoja. Neuvoni hänelle oli, että ota vähän nesteitä, jotta limakalvot eivät kuivu ja sitä myötä olo kurjistuisi lisää.

Lääkärin mukaan ravinnosta kieltäytyminen ei ole kovin tavallista.

Hänninen on tehnyt aiheesta kansalaisaloitteen ja sen käsittely on nyt nostettu sosiaali- ja terveysvaliokunnan viikkosuunnitelmaan keskiviikolle.

Keskiviikkona on määrä päättää yhdistetäänkö asian käsittely osaksi terveydenhuoltolain muutosta.

Lääkäriliiton toiminnanjohtaja Janne Aaltonen kertoo Huomenta Suomen haastattelussa puhelimitse, ettei eutanasiaa tulisi sallia Suomessa.

– Jos potilaalle säädetään oikeus lääkärin toimeenpanemaan eutanasiaan, lääkäreille tulee kollektiivinen velvoite toteuttaa se. Me nähdään, että se olisi kohtuuton moraalinen taakka ammattikunnalle, Aaltonen kertoo.

Aaltonen kertoo, etteivät lääkärit ole surmaamisen asiantuntijoita eikä mikään lääketieteellinen toimi ole sataprosenttisen varma.

– Ihmisellä on oikeus päättää omasta kuolemastaan, mutta itsemääräämisoikeudella ei voi kuitenkaan perustella sitä, että jokin ammattiryhmä velvoitettaisiin toimeenpanemaan kuolema.

Aaltonen huomauttaa, että potilaalla on oikeus kieltäytyä hoidosta, mutta ei oikeutta vaatia jotain tiettyä hoitoa.

MTV:lle kirjeen kirjoittanut mies tietää kuolevansa.

– Olen joutunut äärimmäiseen tilanteeseen. Pitkään, vasta kuolemaani päättyvään mielenkriisiin, mies kertoo.

– Itsemäärämisoikeus tulisi ottaa vakavasti myös elämän lopussa, hän päättää kirjeensä.

Leo Kirjonen MTV Uutiset

