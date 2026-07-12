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Psykologi: Työttömyyttä ei pidä salata lapselta | MTV Uutiset



Psykologi: Työttömyyttä ei pidä salata kotona – "Lapsi täyttää aukot mielikuvituksellaan" Psykologin mukaan perheen sisällä on oltava yhteinen ymmärrys siitä, mihin heillä on perheenä varaa. Kuvituskuva. Shutterstock Julkaistu 15 minuuttia sitten Jenna Mendez Muutosneuvottelut ja työttömyys koskettavat nyt monia perheitä. Psykologi kertoo, miten asiasta kannattaa puhua lapselle niin, että tämä ei jää huoliensa kanssa yksin. Melina ja Mika Loskin jäivät molemmat työttömiksi viime vuonna. Heillä on 11-vuotias poika. Loskinit puhuivat MTV Uutisten haastattelussa raskaasta tilanteesta, jossa vanhempi joutuu olemaan samaan aikaan vahva ja rehellinen. Miten oman lapsen kanssa sitten voi jutella työttömyydestä, työterveyspsykologi, psykologi, Annukka Niemelä? – Keskeistä on rehellisyys, muuten lapsi täyttää aukot mielikuvituksellaan, psykologi sanoo heti aluksi. – Kun tiedetään, että lapsi aistii, että jotain on meneillään, epämääräinen huoli on aina huonompi kuin totuus. Niemelä työskentelee sekä työpsykologina että psykologina lasten kanssa, joten hän ymmärtää molempien näkökulmia. Psykologi Annukka Niemelä. Lapsella ja vanhemmalla eri näkökulma Niemelästä on tärkeää, että työttömyys sanoitetaan ikätasoisesti lapselle, jolloin tämä tietää, mitä tapahtuu. – Vanhemman näkökulmasta työttömyys on usein vakava kriisi. Se voi uhata paitsi merkityksellisyyden tunnetta ja identiteettiä, mutta myös esimerkiksi mahdollisuutta säilyttää perheen nykyinen asumismuoto ja harrastukset.

– Lapsen näkökulmasta olennaista on tietää, miten tilanne vaikuttaa arkeen ja että vanhemmat uskovat asioiden kyllä jotenkin järjestyvän.

Asia on Niemelästä yhteiskunnassa merkittävästi perheiden hyvinvointiin vaikuttava tekijä, sillä muutosneuvottelujen määrä on poikkeuksellisen korkea verrattuna aiempiin vuosiin.

Hän muistuttaa, että monien vanhempien tapa toteuttaa vanhemmuutta on juuri huolehtia taloudesta.

– Nyt monet ovat uuden äärellä ja miettivät, mikä on heidän roolinsa, jos he eivät tällä hetkellä voikaan tuoda rahaa perheelle samoin kuin aiemmin. Tähän liittyvä tuska voi välittyä myös lapselle.

Lapselle perheen tunneilmapiiri olennaisempaa kuin raha

Psykologi Niemelästä on tärkeää, että perheen sisällä on yhteinen ymmärrys siitä, mihin heillä on perheenä varaa.

– Keskustelun kautta voi välittää ymmärrystä siitä, että työttömyys, työssäkäynti, työn hakeminen tai opiskelu, on normaalia elämää. Lapsen kannalta perheen tunneilmapiiri on olennaisempaa kuin raha.

Niemelä muistuttaa, että tilanne, jossa molemmat vanhemmat ovat joutuneet työttömiksi, ei välttämättä uhkaa moniakaan lapsen kannalta tuttuja ja turvallisia asioita.

– Näitä voivat esimerkiksi olla iltasatu, koulunkäynti, leikit, yhteiset ruoka-ajat ja muut tutut rutiinit. Työttömyys ei ole lapselle samanlainen kriisi kuin se on aikuisille, ja lapsi saattaa olla joskus iloinen, että vanhempi ei ole niin paljon töissä. Huoli muodostuu usein siitä, että vanhemmilla on hätä, eikä lapsi ymmärrä, mistä se johtuu.

Lapsen kannalta on hyvä, jos vanhemmilta voi välittyä uskoa siihen, että aikuiset järjestävät asiat kyllä jotenkin ja että lasten ei tarvitse miettiä raha-asioita.

– Mutta lapsen olisi hyvä olla kartalla siitä, mitä arjessa voidaan tehdä ja miten harrastuskuviot esimerkiksi järjestyvät.

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Työttömäksi joutuminen ei ole kenenkään vika

Miten vanhempi voi hillitä itseään kuormittavassa tilanteessa, jossa pinna on jatkuvasti kireällä?

Niemelästä tunteiden hillintä ei välttämättä kannata ollenkaan, vaan olennaista on oman käyttäytymisen säätely ja turvallinen vuorovaikutus

– Tunteet saavat näkyä. On ihan sallittua, että lapsi näkee tunnemyrskyjä. Ne ovat kuin säätiloja, ne tupsahtavat milloin mistäkin. Joskus ne ovat lempeämpiä, joskus myrskyäviä, eikä niitä voi itse useinkaan päättää. Sen voi kuitenkin päättää, huutaako, käyttäytyykö vetäytyvästi tai sanooko toisille ilkeästi.

Niemelä kannustaa vaikean tilanteen keskellä kannattelemaan myötätuntoa sekä itseään että perheenjäseniä kohtaan.

– Työttömyys voi turhauttaa, ja vanhempi voi olla shokissa, kun käytännön asioita ja arjen rutiineja pitää miettiä uusiksi. Kuormitustaso usein kasvaa ja on ymmärrettävää, että olo voi olla esimerkiksi ärtynyt tai alavireinen.

– Vihaisestakin olosta saa puhua kotona. Tärkeää on ymmärtää, että se ei ole lapsen vika ja huolehtia, ettei lapsi joudu tilanteessa terapeutiksi.

Asioilla on tapana järjestyä

Lapsen kannalta on psykologin mukaan hyvä kertoa, että elämä voi tuoda eteen yllätyksiä ja että myös niiden kanssa asiat voivat järjestyä.

– Lapsen kannalta on eduksi oppia, että elämässä voi tulla vastaan ikäviäkin yllätyksiä, ja vaikka kaikkeen ei voi vaikuttaa, yleistasolla elämässä auttaa, kun tekee parhaansa.

Pahinta Niemelästä on, että kotona hiiviskellään ja että työttömyys on vaiettu salaisuus, josta ei puhuta.

– Silloin lapsi voi kuvitella, että on ties mistä kriisistä kyse tai että hän itse on syypää.

Toinen asia, josta psykologi varoittaa, on rahasta riitely.

– On hyvä, jos vanhemmat eivät ajaudu omiin bunkkereihin, vaan voivat pysytellä yhteisessä linjassa uuden tilanteen äärellä. Työttömäksi joutuminen ei ole kenenkään vika.