Prinssi George täytti 13 vuotta.
Britannian prinssi George täytti 13 vuotta heinäkuun 22. päivä. Prinssi William ja prinsessa Catherine jakoivat tuoreen synttärikuvan virallisella Instagram-tilillään.
Kuva on ottanut Matt Porteous Kensingtonin palatsilla kesäkuussa järjestetyn Trooping the Colour -tapahtuman jälkeen, kertoo BBC.
Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä.
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Kensingtonin palatsi ilmoitti aikaisemmin, että George aloittaa syyskuussa koulunkäynnin Eton Collegessa. Kyseessä Yhdistyneen kuningaskunnan