Lappeenrannassa hautausmaalla on tehty poikkeuksellisen laajaa ilkivaltaa kahtena yönä peräkkäin.
Joutsenon hautausmaalla Lappeenrannassa on tehty törkeää ilkivaltaa. Hautamaalta on tuhottu kukkia ja muistoesineitä sekä kaadettu 108 hautakiveä. Myös väliaikaisia ristejä on heitetty pusikkoon.
Ilkivalta on tapahtunut kahtena peräkkäisenä yönä 21 ja 22. heinäkuuta.
Lappeenrannan seurakuntayhtymä on ilmoittanut tapahtuneesta poliisille ja tekee asiasta rikosilmoituksen.
Joutsenon hautausmaan työnjohtaja Liisa Tiimo kertoo, ettei tekijöistä ole tällä hetkellä tietoa. Vainajien omaiset ovat syvästi järkyttyneitä.
– Kyllä tämä on järkyttänyt ja on nähty kyyneliäkin. Tuntuu todella pahalta, että omaiset joutuvat kokemaan tällaista.
– Meille on herännyt kysymys, miksi näin on haluttu tehdä? Mitä tällä halutaan sanoa, Tiimo tuumii.
Hautausmaan ilkivalta järkyttää omaisia.
Hautausmaalta muistutetaan, että hautamuistomerkkeihin kajoaminen ja vandalisointi ei ole vain ilkivaltaa, vaan se katsotaan myös hautarauhan rikkomiseksi.
Hautakivien nostaminen takaisin paikoilleen maksaa
Vahinkojen korjaaminen tulee kestämään pitkään ja kustannuksista tulee korkeat.