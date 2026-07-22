Hautausmaalla törkeää ilkivaltaa jo kahtena yönä peräkkäin: "Kyllä tämä hiljaiseksi vetää"

Hautausmaalta muistutetaan, että hautamuistomerkkeihin kajoaminen ja vandalisointi ei ole vain ilkivaltaa, vaan se katsotaan myös hautarauhan rikkomiseksi.

– Kyllä tämä on järkyttänyt ja on nähty kyyneliäkin. Tuntuu todella pahalta, että omaiset joutuvat kokemaan tällaista.

– Omaisille tästä ei tule taloudellisia seurauksia. Me joudumme nostamaan kivet takaisin paikoilleen ja käyttämään myös kivien oikaisupalvelua, mikä maksaa 75 euroa alkava tunti.