Yhdysvaltain presidentti Donald Trump haluaa Kansainvälisen jalkapalloliiton Fifan puheenjohtajan Gianni Infantinon YK:n seuraavaksi pääsihteeriksi, New York Post uutisoi.
Trumpista ja Infantinosta on tullut läheisiä juuri päättyneen MM-turnauksen seurauksena. Kisat järjestettiin suurilta osin Yhdysvalloissa, minkä lisäksi Infantino myönsi Trumpille Fifan lanseeraamaan rauhanpalkinnon viime joulukuussa.
MM-turnauksen aikana kohuotsikoihin nousi Trumpin yhteydenotto Infantinoon Florian Balogunin pelikieltoon liittyen.
Trumpin lähellä oleva New York Postin lähde on paljastanut, että presidentti näkisi sveitsiläisen jalkapallopomon mielellään Yhdistyneiden kansakuntien eli YK:n seuraavana pääsihteerinä.
Trump uskoo, että Infantinoa arvostetaan laajalti ympäri maailman, ja tunnistaa Infantinon kyvyn tuoda ihmisiä yhteen.