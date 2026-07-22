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Lähde: Donald Trump haluaa Gianni Infantinon jättimäiseen virkaan

Donald Trump ja Gianni Infantino jakoivat MM-pokaaliin Espanjan maailmanmestarijoukkueelle viime sunnuntaina.

Donald Trump ja Gianni Infantino jakoivat MM-pokaaliin Espanjan maailmanmestarijoukkueelle viime sunnuntaina. 2026 Catherine Ivill - AMA

Trump uskoo, että Infantinoa arvostetaan laajalti ympäri maailman, ja tunnistaa Infantinon kyvyn tuoda ihmisiä yhteen.

Trumpin lähellä oleva New York Postin lähde on paljastanut, että presidentti näkisi sveitsiläisen jalkapallopomon mielellään Yhdistyneiden kansakuntien eli YK:n seuraavana pääsihteerinä.

Trumpista ja Infantinosta on tullut läheisiä juuri päättyneen MM-turnauksen seurauksena. Kisat järjestettiin suurilta osin Yhdysvalloissa, minkä lisäksi Infantino myönsi Trumpille Fifan lanseeraamaan rauhanpalkinnon viime joulukuussa .

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Trumpin alaisuudessa toimiva diplomaatti Paolo Zampolli kertoo New York Postille, että "vain presidentti Trump voi saada näin nerokkaan idean". Infantinon hyvin tunteva Zampolli uskoo, että Fifa-johtaja toisi YK:hon kaivatun piristysruiskeen.

– YK:ssa on 193 jäsenmaata. Fifassa on yli 200 jäsentä, ja Giannin hieno työnjälki osoittaa, että hän osaa johtaa, Zampolli kehuu.

YK:n uudesta pääsihteeristä äänestetään vielä tänä vuonna, kun portugalilainen Antonio Guterres astuu syrjään joulukuussa.

New York Postille on vielä epäselvää haluaisiko Infantino YK-pestiin ja kuinka yksityiskohtaisesti Trump on keskustellut aiheesta Fifa-pomon kanssa.