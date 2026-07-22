Myllerrys Ukrainan armeijan johtoportaassa jatkuu.
Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kertoi keskiviikkona, että kenraalimajuri Ihor Skybiuk korvaa Andrii Hnatovin Ukrainan armeijan yleisesikunnan johdossa.
Vaihdos on jatkumoa Ukrainan armeijan johtoportaan uudelleenjärjestelyille.
– Hän on erittäin kokenut upseeri, joka puolusti Ukrainaa rinta rinnan asevoimien uuden komentajan kanssa, Zelenskyi sanoi X:ssä Skybiukista.
Eilen kerrottiin, että Ukrainan asevoimien uudeksi komentajaksi nousee Myhailo Drapatyi.
Asevoimien lisäksi Ukrainan poliittinen kenttä on kokenut henkilöstövaihdoksia, sillä sekä pääministeri että puolustusministeri vaihtuivat hiljattain.