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Riitta sai Alzheimer-diagnoosin 65-vuotiaana – paljastaa yllättävän puolen sairaudesta hauskoilla somevideoillaan

8:28 66-vuotias Riitta näyttää, että elämänilo ei lopu muistisairauteen. Riitta Karvonen ja tytär Tuulia Virhiä kertoivat someprojektistaan Huomenta Suomessa.

Julkaistu 11 minuuttia sitten

Dior-Riitta on somesta tuttu hahmo, jonka videoilla näkyy elämäniloinen ja laittautumisesta pitävä nainen. Nokkelien ja hauskojen päivitysten taustalla on myös vakavaa asiaa. Alzheimer yhdistetään usein korkeaan ikään, mutta Riitta Karvonen sai diagnoosin jo 65-vuotiaana. Muistitutkimuksiin hänet ohjattiin vuosi sitten elämänhallinnan heikennyttyä.



– Jo joitain vuosia sitten huomasin, että äiti oli tullut vähän kärttyisemmäksi, mikä ei ollut ollenkaan meidän äitiämme. Esimerkiksi yhtäkkiä jokin tekstiviesti olikin vähän ilkeämpi. Pelästyin, mitä on tapahtunut enkä hokannut ollenkaan, mistä oli kyse. Oliko äiti ollut bilettämässä, vai mitä oli tapahtunut? Riitta Karvosen tytär Tuulia Virhiä kertoo Huomenta Suomen haastattelussa.



– Totta kai tuollaisessa tilanteessa ottaa ehkä vähän etäisyyttä mieluummin kuin tulee lähemmäs. Kesti aikaa ymmärtää, että kyse olikin jostain ihan muusta. Sairautta oli tosi vaikea aluksi huomata muusta kuin käytöksen muutoksesta.



Virhiän mukaan tunteet vahvistuivat kaiken kaikkiaan.



– Mehän itketään paljon ja nauretaan paljon ja suututaan nopeasti ja lepytään nopeasti, mutta tavallaan tunteiden ilmaisu muuttui, hän kuvailee.



Riitta Karvonen itse kertoo muistisairauden näkyneen ja näkyvän omassa arjessa lähinnä pienenä hajamielisyytenä.



– Ei minulle ole mitään isoja kömmähdyksiä koskaan vielä tapahtunut. Voi olla enemmänkin niin, että kerron saman asian useamman kertaan. Eli unohdan, että olen jo kertonut sen, ja sitten kerron sen taas uutena asiana. Välillä tilanne on parempikin, ja kaikki on ihan normaalisti, hän sanoo. Lue myös: Muistisairaudet räjähtämässä käsiin lähivuosina – lääkäri kertoo, miksi diagnoosi pelottaa monia

Sairaus lähensi

Virhiä kertoo lähentyneensä äitinsä kanssa tämän muistisairauden myötä.



– Meillä oli jonkin aikaa vähän eteläisemmätkin suhteet, mutta nyt me olemme tosi läheisiä. Tuntuu, että Alzheimer on tuonut äidistä esiin myös sellaisia vanhan äidin ihania piirteitä, joita lapsuudesta muistan. Tauti tekee ihmisen ehkä paljastavammaksi.



Myös Karvonen myöntää, että välit ovat nyt läheisemmät.

Alzheimerin tautia voidaan nyt hidastaa lääkkeillä, mutta korkea hinta puhuttaa. Juttu jatkuu videon alla.

8:27 Katso myös: Suomi on uusien Alzheimer-hoitojen eturintamassa. Huomenta Suomessa asiasta puhuivat muistisairauksien professori Anne Koivisto Helsingin yliopistosta ja Aavan neurologi Markus Wikstén.

Somevideoilla näyttäytyy erilainen muistisairas

Karvosen muistisairaus johti viime vuonna myös yhteiseen harrastukseen, kun parivaljakko alkoi julkaista Virhiän kuvaamia videoita Instagramissa. Dior-Riitan tilillä on nyt yli 6 000 seuraajaa. Tilin nimessä sana Dior tulee Riitan entisestä työstä ranskalaisen kosmetiikkabrändin Christian Diorin konsulttina.

Päivityksissä näyttäytyy tupakkaa polttava ja suoria mielipiteitä maailmanmenosta laukova nainen, joka ei edusta perinteistä mielikuvaa muistisairaasta.

Karvoselle heittäytyminen on ollut luontevaa. Hän kertoo olleensa aina "vähän sellainen hulluttelija".



– En ajattele kauheasti, mitä muut ajattelevat. Olen kova pelleilemään ja aika temperamenttinen ihminen, joka tarttuu helposti kaikkiin uusiin juttuihin.

1:34 Riitta Karvonen paljastaa Instagramissa muun muassa soututaitonsa ja luottokorttivalikoimansa.

Videoista huokuu monelle ehkä yllättäväkin ajatus siitä, että Alzhemer-diagnoosi ei ole elämän loppu, vaan elämä voi olla sen jälkeenkin hauskaa ja hyvää.



– Ei kannata maahan jäädä makaamaan, kun tässä on vielä elämää jäljellä. On kuitenkin ystäviä, joita tapaa, ja neljä aikuista lasta. Sitten olen aina tykännyt olla ihmisten kanssa, niin minulla on aika helppoa tämän kanssa elää, Karvonen kertoo.

"Jos tehdään hyvä päivä, se riittää"

Virhiän mukaan huumori ja hyvät hetket kantavat rankkojenkin ajatusten yli.



– Totta kai on myös rankkaa nähdä se, että elämä muuttuu koko ajan. Mutta meillä on aina ollut sellainen ohjenuora, että jos tehdään hyvä päivä, se riittää. Elämässä ei katsota enää kymmenen vuoden päähän, vaan katsotaan, milloin on seuraava kesäreissu. Siitä me saadaan se ilo.



Virhiän mukaan muistisairauksien yhteydessä puhutaan muutenkin liian usein vain negatiivisista asioista.



– Elämässä on kyse kumminkin pienistä, onnellisista, kivoista hetkistä. Niitä me rakennamme koko ajan. On rankka puoli ja sellaisia tunteita, joita ei välttämättä somessa näy, mutta me olemme päättäneet, että me emme anneta niiden lannistaa.



– Emmekä me puhu muistisairaudesta joka päivä. Me puhumme kivoista asioista. Meillä on mukavia reissuja tulossa, eikä sillä ole väliä, kuka muistaa, mikä reissu, mutta siitä jää tunne. Olen huomannut muistisairaudesta juuri sen, että asian sijaan ihmiselle jää tunne. Ja niitä tunteita me rakennamme.

"Minua ei kyllä eksyttää pysty"

Karvonen kokee saaneensa toistaiseksi riittävästi tukea yhteiskunnalta sairautensa hoitamiseksi. Hän tosin sanoo, ettei ole halunnut tukea juuri vastaanottaakaan.



– En ole kauheasti niihin ollut halukas menemäänkään, kun minusta tuntuu siltä, että kyllä minä kaikki perusasiat osaan itse tehdä. En minä näe muistisairauttani niin huonona, että tarvitsisin vielä mitään hirveitä tukijoukkoja.



– Toki minä olen ollut aina kova puhumaan ja voin puhua useampaan kertaan samaa asiaa, mutta en edes pidä sitä muistisairautena.



Karvonen sanoo myös osaavansa edelleen suunnistaa omin neuvoin.



– Olen koko ikäni asunut Helsingin keskustassa ja pyörinyt siellä, että minua ei kyllä eksyttää pysty – ellen ole ottanut pikkuisen drinkkiä, Karvonen naurattaa.

Virhiä kertoo, että Karvonen on saamassa pian GPS-rannekkeen, mikä mahdollistaa jatkossa itsenäisen liikkumisen turvallisemmin.

Kati Hyttinen MTV Uutiset Kati Hyttinen työskentelee MTV Uutisissa Lifestyle-toimituksessa, uutisdeskissä ja Huomenta Suomen suunnittelussa, joissa hän seuraa ajankohtaisia asioita ja ilmiöitä. Hän on erikoistunut muun muassa terveys-, ympäristö-, luonto- ja eläinaiheisiin. Voit lähettää juttuvinkkejä Katille osoitteeseen kati.hyttinen@mtv.fi.

Dior-Riitta kertoo muistisairaudestaan somevideoilla | MTV Uutiset