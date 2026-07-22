Somevaikuttaja Veera Bianca kertoo Huomenta Suomen haastattelussa, miten erityisesti miesten käytös on muuttunut, kun hänestä on tullut hoikempi.
Jokainen keho on yhtä arvokas, mutta silti moni suomalainen on jossain vaiheessa laihduttanut. Nyt kehopositiivisuuden rinnalle on noussut jälleen laihuuden ihannointi ja uusia toksisiakin laihdutuskeinoja.
Kehopositiivisuusliike on ottanut pitkän esiinmarssin jälkeen takapakkia, kun laihuuden ihannointi on jälleen nousussa. Sen takia moni suomalainenkin on ainakin jossain kohtaa elämäänsä ollut laihdutuskuurilla.
Keskustelu käy kiivaana myös sosiaalisessa mediassa. Somevaikuttaja Veera Bianca eli Veera Papinoja on ollut aktiivinen kehopositiivisuuden puolestapuhuja. Nyt hän on elämäntapamuutosten ja lihavuuslääkkeiden ansiosta laihtunut 60 kiloa.
– Minulta kysytään paljon, miten näen kehopositiivisuuden nykyään. Vastaukseni on, että miksi arvoni muuttuisivat kehon koon mukana? Jokaisella on oikeus hoitaa lihavuutta ja tehdä omalle keholleen, mikä tuntuu parhaalta, hän muistuttaa Huomenta Suomen haastattelussa.
– Arvoni eivät ole missään vaiheessa muuttuneet. Jokainen keho ansaitsee samanlaisen kohtelun, hän muistuttaa.
Arjen kohtaamisissa Papinoja on huomannut isoja eroja laihtumisen myötä. Ihmiset ottavat enemmän katsekontaktia ja pitävät ovia auki, erityisesti miehet. Flirttiä tai ei, kohtelu on erilaista.
– Tiedän, millaista on elää hyvin lihavana tässä yhteiskunnassa. Nyt, kun näkee ison eron siinä, miten tulee kohdelluksi, kehopositiivisuus on entistä tärkeämpää, koska näen, ettei meitä kohdella samanarvoisesti, hän summaa.
Myös sosiaalisessa mediassa kiusaaminen on vähentynyt, mutta Papinojan mielestä tämä kertoo yhteiskunnan epätasa-arvosta.
– Tuntuu epäreilulta, kuinka paljon lihavia ihmisiä kiusataan vain kehon koon vuoksi, hän toteaa.
Papinojan mukaan yhteiskunnassa on totuttu siihen, että lihava ihminen on anteeksipyytävä.
– Jos lihava ihminen nauttii elämästä, se nähdään provosoivana ihannointina, hän arvioi.
Kehopositiivisuus ei tarkoita lihavuuden ihannointia
Papinoja kertoo, että hänen kohdallaan elämäntapamuutos käynnistyi jo kuusi vuotta sitten. Paino ei siis ole pudonnut yhtäkkiä, vaan muutos on ollut hidasta.
Laihtumisen myötä hän on saanut kritiikkiä siitä, että hän puhuu kehorauhasta, vaikka on itse tehnyt suuren elintapamuutoksen ja sen myötä pudottanut painoa.
– On eri asia tavoitella hoikkuutta epätervein keinoin tai olla jatkuvasti dieeteillä, kuten itse olin 30 vuotta. Yleensä tietoinen laihduttaminen johtaa lihomiseen, hän arvioi.
Papinoja on itse kärsinyt vuosia ahmintahäiriöstä ja muista fyysisistä vammoista. Hän korostaa, että lihavuuden hoitaminen ja ahmintahäiriön käsitteleminen ovat eri asioita kuin epätoivoinen hoikkuuden tavoittelu.
– Se on kroonisen sairauden hoitamista, ja harvaa kroonista sairautta tuomitaan samalla tavalla kuin lihavuutta, Papinoja sanoo.