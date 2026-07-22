Somevaikuttaja Veera Bianca kertoo Huomenta Suomen haastattelussa, miten erityisesti miesten käytös on muuttunut, kun hänestä on tullut hoikempi.

Jokainen keho on yhtä arvokas, mutta silti moni suomalainen on jossain vaiheessa laihduttanut. Nyt kehopositiivisuuden rinnalle on noussut jälleen laihuuden ihannointi ja uusia toksisiakin laihdutuskeinoja.

Kehopositiivisuusliike on ottanut pitkän esiinmarssin jälkeen takapakkia, kun laihuuden ihannointi on jälleen nousussa. Sen takia moni suomalainenkin on ainakin jossain kohtaa elämäänsä ollut laihdutuskuurilla.

Keskustelu käy kiivaana myös sosiaalisessa mediassa. Somevaikuttaja Veera Bianca eli Veera Papinoja on ollut aktiivinen kehopositiivisuuden puolestapuhuja. Nyt hän on elämäntapamuutosten ja lihavuuslääkkeiden ansiosta laihtunut 60 kiloa.

– Minulta kysytään paljon, miten näen kehopositiivisuuden nykyään. Vastaukseni on, että miksi arvoni muuttuisivat kehon koon mukana? Jokaisella on oikeus hoitaa lihavuutta ja tehdä omalle keholleen, mikä tuntuu parhaalta, hän muistuttaa Huomenta Suomen haastattelussa.

Kohdellaanko hoikkia eri tavalla?

Papinoja painottaa, että kehon koko ei ole koskaan määrittänyt hänen arvoaan tai muuttanut hänen perusarvojaan.