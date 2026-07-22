Norjan historian pahimman terrori-iskun tekijä Anders Behring Breivik suorittaa tuomiotaan eristyksessä korkean turvallisuustason vankilassa. Katso kuvat tiloista yllä olevalta videolta.
Keskiviikkona on kulunut tasan 15 vuotta Norjan terrori-iskuista, joissa Anders Behring Breivik surmasi yhteensä 77 ihmistä Utøyan saarella ja Oslon hallintokortteleihin kohdistuneessa autopommi-iskussa.
Breivik tuomittiin vuonna 2012 Norjan lain ankarimpaan rangaistukseen eli 21 vuoden vankeuteen. Tuomiota voidaan jatkaa, jos hänen arvioidaan edelleen olevan vaaraksi yhteiskunnalle.
Nykyisin 47-vuotias Breivik suorittaa tuomiotaan eristyksessä Ringeriken vankilan korkean turvallisuustason osastolla. Vaikka häntä pidetään erillään muista vangeista, vankilaolosuhteet ovat varsin mukavat.
Breivikillä on käytössään muun muassa keittiö, televisiohuone, kylpyhuone ja pieni kuntosali sekä mahdollisuus pelata pelikonsolilla.
Aiemmin Breivikillä oli myös lemmikkeinä kolme undulaattia, jotka mediatietojen mukaan sittemmin korvattiin kahdella marsulla.
Katso alussa olevalta videolta kuvat vankilatiloista.
Lue myös: "Kertokaa vanhemmilleni minun rakastavan heitä, koska nyt minä kuolen" – Astrid, 16, selvisi Utøyan iskusta piiloutumalla kahdeksi tunniksi kallionkoloon
Haastoi valtion oikeuteen
Vuonna 2024 Breivik haastoi Norjan valtion oikeuteen. Hänen mukaansa lähes 12 vuotta jatkunut eristys rikkoi Euroopan ihmisoikeussopimuksen kieltoa epäinhimillisestä ja alentavasta kohtelusta.
Viisi päivää kestäneessä oikeuskäsittelyssä Breivik kertoi olevansa pahasti masentunut ja lääkeriippuvainen. Hänen mukaansa valtio pyrkii ajamaan hänet itsemurhaan.
Tuomioistuin hylkäsi Breivikin vaatimuksen ja linjasi, ettei eristys loukkaa hänen ihmisoikeuksiaan.
Viranomaisten mukaan Breivikin kontakteja ulkomaailmaan on rajoitettava, jotta hän ei pysty olemaan yhteydessä esimerkiksi ääriryhmiin.