Pappilan hätävara on klassikkojälkiruoka, joka valmistuu helposti myös mökkiolosuhteissa.

Pappilan hätävara on monelle tuttu herkku jo vuosikymmenten takaa. Tämä takuuvarma herkku pelastaa silloin, kun pitää keksiä nopeaa tarjottavaa kahvipöytään.

Pappilan hätävaran nimi viittaa siihen, että jälkiruoka voitiin valmistaa nopeasti, jos pappilaan saapui odottamattomia vieraita. Nimi on vakiintunut kuvaamaan juuri tällaista nopeasti koottavaa, mutta juhlavaksi koettua jälkiruokaa.

Miten tehdään pappilan hätävara?

Pappilan hätävara syntyy perinteisesti leivän-, kakun- tai keksinmurusista, kermavaahdosta ja hillosta tai tuoreista marjoista. Voit kuitenkin vaihdella hätävaran sisältöä sen mukaan, mitä kaapeistasi sattuu löytymään.

Pappilan hätävara ei ulkomuodollaan prameile, joten sen saa helposti koottua kiireessäkin. Astetta juhlavampi jälkkäri syntyy, kun käytät pappilan hätävaraan esimerkiksi marenkia ja tuoreita marjoja. Pappilan hätävaran voi rakentaa myös suoraan annosmaljoihin.

Kokeile pappilan hätävaraa vaikka tällä Marttojen ohjeella:

n. 100 g kuivahtaneita kakunpaloja, pikkuleipiä tms.

2 dl vispi- tai kuohukermaa tai kauravispiä

n. 1 dl hedelmä- tai marjasosetta tai hilloa

Tuoreita marjoja tai hedelmänpaloja