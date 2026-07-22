Useita ihmisiä loukkaantui raitiovaunuturmassa Alankomaissa.
Ainakin 15 ihmistä loukkaantui, kun kaksi raitiovaunua törmäsi toisiinsa Alankomaiden toiseksi suurimmassa kaupungissa Rotterdamissa keskiviikkona.
Asiasta uutisoi muun muassa maan yleisradioyhtiö NOS. Sen mukaan yksi ihminen on vakavasti loukkaantunut.
Törmäystä on kuvailtu erittäin voimakkaaksi. Toinen vaunuista suistui sen seurauksena pois raiteiltaan.
Onnettomuus tapahtui aamupäivällä Maasjoen ylittävällä Erasmus-sillalla, jota pidetään yhtenä Rotterdamin maamerkeistä.
Silta on suljettu liikenteeltä.
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