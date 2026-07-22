16-vuotias poika on nähty viimeksi viime sunnuntaina Helsingissä.
Poliisi etsii Helsingissä kadonnutta teini-ikäistä poikaa.
Kadonnut on nähty viimeksi sunnuntaina 19. heinäkuuta 2026 Helsingissä.
Kadonneella on mahdollisesti yllään siniset housut, Burberry-merkkinen paita sekä valkoiset kengät. Hän on noin 170 senttimetriä pitkä.
Helsingin poliisi pyytää kansalaisten havaintoja kadonneesta 16-vuotiaasta pojasta.
Poliisi pyytää havainnot kadonneesta sähköpostiosoitteeseen kadonneet.helsinki@poliisi.fi.
Katoamiseen ei epäillä liittyvän rikosta.