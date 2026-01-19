Suomalaisten tähdittämä EHC Biel-Benne laittoi päävalmentajan pihalle.
Sveitsin liigan joukkue Biel-Benne kertoo verkkosivullaan vapauttaneensa päävalmentajansa Martin Filanderin tehtävistään välittömästi. Ruotsalainen toimi työssään toista kauttaan.
– Viime viikkoina ei ole havaittu toivottua urheilullista kehitystä, huolimatta yksittäisistä positiivisista kehityskuluista, seuran tiedotteessa kerrotaan.
Seuran mukaan joukkuetta johtavat toistaiseksi apuvalmentajat Mathias Tjärnqvist ja Beat Forster.
Kaudella 2022–2023 Sveitsin liigan finaaleihin yltänyt seura on ollut jo useamman vuoden alhossa. Se oli kaudella 2023–24 yhdeksäs, viime kaudella 11:s ja juuri nyt niin ikään 11. sijalla.
Joukkueessa pelaa neljä suomalaista. Kultaleijonat Harri Säteri, Toni Rajala ja Jere Sallinen, sekä nuoremman polven hyökkääjälupaus Niko Huuhtanen.