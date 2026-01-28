Jääkiekon Sveitsin liigan Ambri-Piotta on palkannut Jussi Tapolan päävalmentajakseen loppukauden mittaisella sopimuksella, seura tiedottaa.
Tapola, 51, ja apuvalmentajan pestin saanut Pasi Puistola korvaavat tehtävissä Eric Landryn ja Rene Matten. Ambri-Piottan valmennuksessa oli jo ennestään suomalaisluotsi Saku Martikainen, joka jatkaa roolissaan.
Tapola valmensi vielä alkukaudesta Berniä, mutta sai sieltä lähtöpassit lokakuussa.
Väki Ambri-Piottan penkin takana on vaihtunut tiuhaan kuluvalla kaudella, sillä pitkäaikainen päävalmentaja Luca Cereda siirtyi syrjään viime lokakuussa.
Ambri-Piotta on sarjassa 13:ntena eli toiseksi viimeisenä.