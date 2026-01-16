Pääkaupunkiseudun suurseurat kilpailevat Sveitsissä tällä haavaa sopimuksensa viimeistä kautta pelaavasta Jere Sallisesta. MTV Urheilun tietojen mukaan sekä Jokerit että HIFK ovat käyneet hyökkääjän kanssa tunnusteluja SM-liigakaudesta 2026–2027.

Sallinen, 35, pelaa viidettä kauttaan Sveitsin liigan EHC Biel-Bennen riveissä. Pääosin laitahyökkääjänä viihtyvä kiekkoilija siirtyi joukkueeseen kaudeksi 2021–22. Tätä ennen hän edusti SM-liigassa HIFK:ta kaksi kautta ja toimi myös joukkueen kapteenina.

Sallinen on MTV Urheilun tietojen mukaan kuuma nimi SM-liigan ensi kauden siirtomarkkinoilla. MTV Urheilun useista lähteistä vahvistamien tietojen mukaan ainakin Jokerit ja HIFK ovat esittäneet kiinnostuksensa peluria kohtaan.

Leijonissa kaksi maailmanmestaruutta voittanut Sallinen on pelannut urallaan myös Jokereissa. Hän oli mukana seuran KHL-taipaleella kaksi sesonkia vuosina 2014–2016.

Kuluvalla kaudella Sallinen on tehnyt 33 ottelussa 7+10=17 pistettä. Hän oli syksyllä mukana Leijonissa Sveitsin EHT-turnauksessa.

MTV Urheilun tietojen mukaan myös Sallisen "lähtöseura" Kiekko-Espoo on kysellyt hyökkääjältä tulevista suunnitelmista. Espoolaislähtöinen Sallinen ponnisti uralleen Bluesin junioreista. Hän pelasi uransa ensimmäiset liigapelit Bluesissa. Vuonna 2023 hänen kerrottin olevan yksi Kiekko-Espoon pienomistajista.

Sallisen veli Tomi Sallinen pelaa tällä hetkellä SM-liigaa espoolaisseurassa.