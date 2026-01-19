Kullan ja hopean hinnat ovat nousseet uusiin ennätyskorkeuksiin Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin tuoreiden tulliuhkausten jälkeen.
Aasian pörssien aamupäivän kaupankäynnin yhteydessä kullan hinta oli lähes 4 700 dollaria unssilta, hopea puolestaan noin 94 dollaria.
Kultaa on perinteisesti pidetty sijoittajien turvasatamana, johon turvaudutaan epävarmuuden aikoina.
Trump ilmoitti lauantaina, että Yhdysvallat asettaa Suomelle ja seitsemälle muulle maalle uusia tuontitulleja helmikuun alusta alkaen Grönlannin vuoksi.
Trumpin uhkaukset ovat herättäneet huolta kauppasodan mahdollisuudesta.