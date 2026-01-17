Kauppasopimus EU:n ja Mercosurin välillä yhdistäisi yli 700 miljoonaa kuluttajaa Euroopassa ja Etelä-Amerikassa. Sopimus voisi tulla voimaan tämän vuoden loppupuolella.

Euroopan ja Etelä-Amerikan suuri kauppasopimus allekirjoitettiin Paraguayssa lauantai-iltana Suomen aikaa. Niin kutsuttu Mercosur-sopimus EU:n ja eteläisen Amerikan välillä luo pohjan maailman suurimmalle vapaakauppa-alueelle.

EU:n ja Mercosur-maiden välisen sopimuksen solmiminen lykkääntyi joulukuussa Italian ja Ranskan vastustuksen vuoksi. Maat ovat olleet huolissaan sopimuksen vaikutuksista Euroopan maatalouteen ja siitä, että halvempi tuonti lisääntyisi erityisesti Brasiliasta. Saksa, Espanja sekä Suomi ja muut Pohjoismaat ovat tukeneet sopimusta.