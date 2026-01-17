EU:n ja Etelä-Amerikan maiden välinen Mercosur-sopimus on allekirjoitettu.
Euroopan ja Etelä-Amerikan suuri kauppasopimus allekirjoitettiin Paraguayssa lauantai-iltana Suomen aikaa. Niin kutsuttu Mercosur-sopimus EU:n ja eteläisen Amerikan välillä luo pohjan maailman suurimmalle vapaakauppa-alueelle.
Kauppasopimus EU:n ja Mercosurin välillä yhdistäisi yli 700 miljoonaa kuluttajaa Euroopassa ja Etelä-Amerikassa. Sopimus voisi tulla voimaan tämän vuoden loppupuolella.
– Me valitsemme vapaakaupan tariffien sijaan, valitsimme tuottoisan pitkäaikaisen kumppanuuden eristyneisyyden sijaan, sanoi Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen allekirjoitusseremoniassa Paraguayssa.
Paraguayn presidentti Santiago Pena hehkutti sopimuksen olevan selkeä signaali kansainvälisen kaupan puolesta ”jännitteiden leimaamassa globaalissa skenaariossa”.
Viimeinen sinetti pitkään tekeillä olleelle sopimukselle tarvitaan Euroopan parlamentilta, jonka pitäisi äänestää asiasta tammi-helmikuun vaihteessa.
EU:ssa myös vastustusta
Osa EU-maista on vastustanut sopimusta, ja esimerkiksi sopimukseen aiemmin torjuvasti suhtautunut Italia kääntyi sen kannalle vasta loppiaisen aikoihin.