Trumpin alfaurokset nyrkkitappelun partaalla: "Painu helvettiin täältä"

Presidentti Donald Trumpin hovissa kiehuu. Uutiskanava CNN:n mukaan Trumpin hallinnon kaksi korkeassa asemassa olevaa jäsentä oli viime viikolla ajautua nyrkkitappeluun silmäätekevän MAGA-väen yksityisillä illallisilla.

Riitapukareiksi uutiskanava nimeää valtiovarainministeri Scott Bessentin ja asuntorahoitusta valvovan ja säätelevän viraston (Federal Housing Finance Agency) johtajan Bill Pulten.

CNN:n mukaan Bessent oli uhannut lyödä Pultea naamaan illallisella, jonka järjesti nimekkäistä Trumpin kannattajista koostuva Executive Club, vapaasti suomennettuna johtoportaan kerho.

Valtiovarainministeri Bessentin kerrotaan syyttäneen Pultea siitä, että tämä olisi puhunut ministeristä pahaa presidentille.

Tilanne eskaloitui nopeasti, ja Bessentin kerrotaan raivonneen Pultelle:

– Painu helvettiin täältä, tai minä lähden.

Bessent oli alkanut puhua myös siitä, että kaksikon olisi syytä ”mennä ulos selvittämään asiaa.”

Käytännössä Trumpin alfaurokset olisivat ottaneet toisistaan mittaa perinteisen nyrkkitappelun merkeissä. Riita saatiin kuitenkin loppumaan, kun eräs illallisen järjestäneen yhteisön johtohahmoista oli mennyt väliin.

Lopulta molemmat miehistä päättivät jäädä tapahtumaan. Paikalla oli lähes 30 Trumpin merkittävää tukijaa, joista monella on korkea asema maan hallinnossa.

Tästä on kyse

Tapauksen toi alun perin julkisuuteen politiikkaa seuraava Politico-media. CNN ei ole saanut lausuntoja kummaltakaan mieheltä tai Valkoisesta talosta.

Uutiskanavan mukaan riidan keskiössä on pitkään poreillut reviiritaistelu Bessentin, Pulten sekä kauppaministeri Howard Lutnickin välillä.

Kauppaministerin kerrotaan olevan Pulten kanssa läheisissä väleissä.

Trump puolestaan kehui julkisesti Bessentiä ja Lutnickia perjantaina.

– He ovat eriparisimmat koskaan kohtaamani ihmiset. Kummatkin ovat loistavia, mutta toinen on hieman erilainen kuin toinen, noin parinsadan jaardin verran. He ovat fantastisia ihmisiä ja tulevat loistavasti toimeen, presidentti veisteli kommenteissaan.

Yksi jaardi on reilut 90 senttimetriä.

Bill Pulten (vas.) ja Scott Bessentin (kesk.) kerrotaan taistelevanTrumpin suosiosta.Credit: Prisma by Dukas Presseagentur GmbH / Alamy Stock Photo

Pulte auttoi "Fed-ongelmassa"

Pulten tähti Trumpin silmissä on ollut viime aikoina nousussa sen jälkeen, kun Pulten virasto syytti keskuspankki Fedin johtokunnan jäsenen Lisa Cookin vääristelleen asuntolainoihinsa liittyviä tietoja.

Lisa Cook puolestaan on presidentti Trumpin maalitauluna.

Trump ilmoitti hiljattain antaneensa Cookille potkut. Fedin johtokunnan jäsen ei suostunut lähtemään, vaan vei potkunsa oikeuteen.

Trump on ollut tukkanuottasilla kuukausia Fedin kanssa, sillä keskuspankki ei itsenäisenä toimijana ole suostunut leikkaamaan korkoja presidentin tahdon mukaisesti.

Nyt Trump haluaa muokata Fedin johtokunnasta myötämielisemmän.

Johtokunnan jäsenen erottaminen vaatii erittäin painavat syyt ja toistaiseksi on epäselvää, saako Trump asiassa tahtonsa läpi. Cookin väitetyt väärinkäytökset ilmaantuivat Trumpin kannalta otolliseen aikaan, kiitos Pulten.

Juoruavat suut voisivat siis väittää Pulten astuneen keskuspankkiasiassa Bessentin tontille.

Bessentin kerrotaan ottaneen aiemmin tänä vuonna yhteen myös Tesla-miljardööri Elon Muskin kanssa. Kaksikko oli käynyt sanasotaa siitä, kenen tulisi johtaa Yhdysvaltain verovirastoa. Muskin ja Bessentin riidasta ovat kertoneet useat tietolähteet.

Valtiovarainministeri Bessent oli sunnuntaina katsojana Yhdysvaltain avoimessa tennisturnauksessa, mutta istui useiden metrien päässä presidentistä.

Juttu jatkuu videon jälkeen.

0:40 Katso myös: Donald Trumpin X-julkaisut hämmentävät – kuvernöörit pilkan kohteena.

Mitä merkitystä tällä on?

Trumpin toista presidenttikautta on leimannut edellisestä poikkeava piirre: Trump on ympäröinyt itsensä ”kyllä-miehillä” eikä lähipiiriin kuulu enää hahmoja, jotka laittaisivat presidentille kampoihin, vaikka Trump päättäisi mitä.

CNN on julkaissut hovin reviiristaistelusta myös analyysin, joka piirtää huolestuttavaa kuvaa Yhdysvaltain taloudenpidosta. Trump on aloittanut kauppasotia ja ottanut käyttöön tariffeja, jotka vahingoittavat samalla Yhdysvaltain omaa taloutta.

Presidentti ei niele kritiikkiä, vaikka hänen päätöksensä sotisivat kaikkia tunnettuja talouden toimintaperiaatteita vastaan. Tämä puolestaan asettaa lähipiirin jäseniä vaikeaan tilanteeseen.

Esimerkiksi keskuspankin itsenäisyys on länsimaissa pyhä lehmä. Trumpin aikeet alistaa Fed tahtoonsa ovat herättäneet suurta huolta ympäri maailmaa.

Pätevyyden sijaan Trumpille tärkeintä valuuttaa on lähipiirin absoluuttinen uskollisuus. Presidentin imartelu ja liehittely johtavat tilanteeseen, jossa hänelle kerrotaan, mitä hän haluaa kuulla.

Yhdysvaltain työllisyydestä ja taloudesta on saatu viime aikoina huolestuttavia uutisia, mutta näitä Trump ei halua ottaa kuuleviin korviinsa.

Presidentti jopa erotti ikäviä työllisyyslukuja julkistaneen tilastolaitoksen johtajan. Trumpin mukaan potkut saanut Erika McEntarfer vääristeli työllisyyslukuja saadakseen presidentin sekä republikaanit huonoon valoon.

Uutiskanavan analyysissä todetaan, että Trump tuhoaa pala palalta Yhdysvaltojen itse rakentamaa taloudellista maailmanjärjestystä.