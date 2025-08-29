Brasilia harkitsee vastatoimia Trumpin tuontitulleille

Brasilia harkitsee vastatoimia Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin asettamille tuontitulleille. Asiasta kertovat Brasilian hallituslähteet uutistoimisto AFP:lle.
Trumpin hallinto asetti heinäkuun lopussa kymmenille brasilialaisille tuotteille 50 prosentin tuontitulleja, jotka astuivat voimaan 6. elokuuta.
Lähteiden mukaan Brasilian presidentti Luiz Inacio Lula da Silva on antanut hyväksyntänsä sille, että mahdollisia vastatoimia selvitetään.
Lue myös: Tältä näyttää Trumpin tullipolitiikka: Nämä maat pettyivät
Maan kauppa- ja teollisuusministeriöllä on 30 päivää aikaa päättää, kuuluvatko Yhdysvaltain tullit Brasiliassa hiljattain säädetyn "taloudellisen vastavuoroisuuden" lain piiriin.
Laki antaa hallitukselle mahdollisuuden ryhtyä vastatoimiin maille, joiden katsotaan yksipuolisesti vahingoittavan Brasilian kilpailukykyä. Toimiin voivat lukeutua muun muassa tuontitullit sekä investointien keskeytys.
Brasilian hallituksen on määrä perjantaina ilmoittaa virallisesti Yhdysvalloille päätöksestään selvittää mahdollisia vastatoimia.
Ennen tuontitullien määräämistä Trump oli uhannut rangaista Brasiliaa maan entistä presidenttiä Jair Bolsonaroa vastaan kohdistettujen oikeustoimien vuoksi. Trumpin läheistä liittolaista Bolsonaroa syytetään muun muassa vallankaappauksen yrityksestä. Trump on kuvaillut syytteitä ajojahdiksi.
Lue myös: Bolsonaron pelätään pakenevan – ex-presidentin silmukka kiristyy
Yhdysvallat on lisäksi asettanut Bolsonaron oikeudenkäynnin vuoksi pakotteita korkeimman oikeuden tuomareille sekä evännyt viisumeita brasilialaisvirkamiehiltä ja jäädyttänyt heidän varojaan.
Tuontitullien määräämisen yhteydessä Valkoinen talo syytti lausunnossaan Brasilian hallintoa poliittisesta vainosta ja pelottelusta.
Aiemmin elokuussa Brasilia pyysi Maailman kauppajärjestöltä (WTO) apua tullikiistan ratkaisuun.
Lue myös: Brasilian ex-presidentti Bolsonaro määrättiin kotiarestiin
Juttua on täydennetty kauttaaltaan lisätiedoilla 29.8. kello 6.28.