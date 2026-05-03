Terveydestä kinastellaan Suomessa nyt enemmän kuin pitkään aikaan. Torailun kohteet löytyvät usein arjen valinnoista, kuten ruokavaliosta, rokotteista ja erilaisista hoidoista.

Sosiaalinen media on tuonut terveyskeskusteluun uusia ääniä, mutta myös uusia ristiriitoja. Esimerkiksi ruokavalio, rokotteet ja hoidot kuumentavat tunteita.

Tampereen yliopiston terveyssosiologian professori Piia Jallinoja arvioi Huomenta Suomen haastattelussa, että vastakkainasettelua lisää lääketieteen vahva asema ja samaan aikaan kasvanut moniäänisyys.

– Terveyden ja sairauden kysymyksissä lääketiede, virallinen terveydenhuolto ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ovat olleet dominoivassa asemassa siinä, miten terveysasioita tulisi lähestyä, Jallinoja listaa.

Luotettava tieto ja kokemus voivat kulkea rinnakkain

Ihmisen terveyteen liittyvissä kiistoissa on Jallinojan mukaansa usein kyse sekä tutkimustiedosta että arvoista. Esimerkiksi julkisessa alkoholipolitiikkakeskustelussa puntaroidaan terveyshaittojen lisäksi sitä, painaako vaakakupissa enemmän terveys vai yksilön vapaus.