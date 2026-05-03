Zaporizhzhjan ydinvoimalaitos on ilmoittanut kansainväliselle atomienergiajärjestö IAEA:lle, että laitoksen ulkopuolella sijaitseva säteilynvalvontalaboratorio (ECRL) on joutunut tänään droonihyökkäyksen kohteeksi.
IAEA:n mukaan iskun ei ole raportoitu aiheuttaneen loukkaantumisia. Aiheesta uutisoi uutistoimisto Reuters.
Toistaiseksi ei ole tiedossa, ovatko laboratorion tilat vaurioituneet iskussa. Paikalla oleva IAEA:n ryhmä on pyytänyt pääsyä laboratoriotiloihin, kertoo järjestön johtaja Rafael Grossi.
Grossi huomauttaa, että kaikenlaiset hyökkäykset ydinlaitosten läheisyydessä aiheuttavat riskin ydinturvallisuudelle.
Venäjän miehittämä Zaporizhzhjan ydinvoimala on Euroopan suurin. Se sijaitsee Ukrainan kaakkoisosassa. Voimalan kuusi reaktoria on suljettu, mutta sähköä tarvitaan niiden jäähdyttämiseen ja turvamekanismien ylläpitämiseen.