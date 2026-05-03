Poliisi ei ole tunnistanut Tampereen vappukulkueen epäiltyjä pahoinpitelijöitä – uhriin oltu yhteydessä

MTV Uutiset tavoitti aiemmin Tytti Hynnisen , joka kertoi miten häntä vastaan hyökättiin vappupäivänä Hämeenkadulla mielenosoituskulkueen aikana.

Mahdolliset vihjeet ja kuvat tilanteesta voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen vihjeet.sisa-suomi@poliisi.fi.

Poliisille on tullut jonkun verran yhteydenottoja, kuvia ja videoita pahoinpitelyyn liittyen.

Poliisi ei ole tunnistanut Tampereella vappumielenosoituksessa väkivaltaiseen välikohtaukseen osallistuneita.

Hynninen kertoo menneensä ystävänsä kanssa marssijoiden joukkoon.

– Levitimme banderollin, missä luki, että "natsit vittuun". Emme koskeneet kehenkään, emmekä sanoneet yhtään mitään.

Hynninen kertoo yllättyneensä, että banderolli herätti välittömästi niin voimakkaan ja väkivaltaisen reaktion.

– Ystäväni potkittiin siitä kauemmaksi ja olin maassa siten, että tuli potkua kasvoihin ja lisäksi lyötiin.

Hynninen kertoo, että iskut osuivat häntä kasvojen alueelle. Hänen silmänsä on musta ja turvonnut.

– Minulla on lisäksi huuli auki ja toisella puolella päätä turvonnut ja kipeä kohta.

"On helppoa ummistaa silmät vaarallisilta ääriliikkeiltä"

– Heitä ei kiinnostanut. He olivat siinä ihan hiljaa eivätkä tehneet siinä tilanteessa mitään.

Hynninen kertoo syöneensä särkylääkettä kasvojensa alueella tuntuvan kivun takia. Muuten hän kertoo voivansa tällä hetkellä hyvin.