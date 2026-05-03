Poliisi ei ole tunnistanut Tampereella vappumielenosoituksessa väkivaltaiseen välikohtaukseen osallistuneita.
Poliisi tutkii Tampereen Hämeenkadulla mielenosoituskulkueessa tapahtunutta välikohtausta pahoinpitelynä.
Tapaus sattui äärioikeistolaisen Sinimustan liikkeen Valkoinen vappu -tapahtuman yhteydessä. Usean mielenosoittajan epäillään olleen väkivaltainen yhtä vastamielenosoittajaa kohtaan.
Paikalta otetuissa videoissa näkyy, kuinka naispuolisen uhrin kimppuun hyökätään rajusti.
Poliisi on kirjannut tapahtuneesta rikosilmoituksen, jossa asiaa tutkitaan pahoinpitelynä.
Sisä-Suomen poliisilaitoksen rikoskomisario Matti Kotisaari kertoo MTV Uutisille, että kasvonsa peittäneet epäillyt ovat edelleen tunnistamatta.
– Tarkoitus olisi asianomistajaa (epäillyn pahoinpitelyn kohteeksi joutunutta naista) kuulla ensi viikolla. Eli poliisi on ollut häneen yhteydessä.
Poliisille on tullut jonkun verran yhteydenottoja, kuvia ja videoita pahoinpitelyyn liittyen.
– Edelleen niitä saa lähettää, Kotisaari sanoo.
Mahdolliset vihjeet ja kuvat tilanteesta voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen vihjeet.sisa-suomi@poliisi.fi.
"Potkua kasvoihin ja lisäksi lyötiin"
MTV Uutiset tavoitti aiemmin Tytti Hynnisen, joka kertoi miten häntä vastaan hyökättiin vappupäivänä Hämeenkadulla mielenosoituskulkueen aikana.