Ensimmäiset kuvat Linda Lampeniuksen ja Pete Parkkosen Euroviisujen lavaharjoituksista on julkaistu.
Suomen euroviisuedustajien ensimmäiset lavaharjoitukset Itävallan Wienissä ovat takana, ja niistä on julkaistu kolme kuvaa.
Linda Lampeniuksen ja Pete Parkkosen Liekinheitin-kappaleen taustalla nähtiin eilen lauantaina odotetusti muun muassa liekkejä.
Pete Parkkonen euroviisulavalla Wienissä.
Linda Lampenius harjoituksissa Wiener Stadthalle -areenan lavalla.
Kuvien perusteella on mahdollista, että Lampeniuksen viulussa on kuin onkin mikrofoni, vaikka viisujen nykysääntöjen mukaan soitinten äänten on tultava nauhalta. Yle ei kommentoinut MTV Uutisille, onko Lampenius saanut erityisluvan soittaa viuluaan suorassa lähetyksessä. Viulun ulkonäkö sai useat sosiaalisen median viisufanit myös spekuloimaan asiaa.