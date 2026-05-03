Pääministeri Petteri Orpon (kok.) on määrä tavata Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi tänään Armeniassa. Jerevaniin saapuneen Zelenskyin ohjelmassa on kahdenkeskiset tapaamiset Suomen, Britannian, Norjan ja Tshekin pääministerien kanssa.
Orpo edustaa Suomea yli 40 maan Euroopan poliittisen yhteisön kokouksessa Jerevanissa, jossa pidetään pidetään samaan aikaan myös kaikkien aikojen ensimmäinen EU:n ja Armenian huippukokous. EU:ta kokouksessa edustavat komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ja Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Antonio Costa. Varsinainen kokous päivä on maanantaina.