EHT-turnaus päättyi Leijonilta tappioon.

Suomen miesten jääkiekkomaajoukkue hävisi Tshekin EHT-turnauksen päätösottelunsa Ceske Budejovicessa Ruotsia vastaan 2–3.

Suomi meni avauserässä keulille Eemil Erholtzin maalilla.

Ruotsi jylläsi kuitenkin toisessa erässä ja paineli kolmella maalilla 3–1-johtoon.

Leijonien Roni Hirvonen nostatti jännitystä kavennuksella ylivoimalla ilman maalivahtia 26 sekuntia ennen varsinaisen peliajan päätöstä. Tasoihin Suomesta ei ollut kuitenkaan nousemaan.

Leijonat työllisti Ruotsin maalivahti Love Härenstamia, joka huhki ottelussa 30 torjuntaa. Suomen Harri Säteri torjui 15 laukausta.

Leijonille tuli turnauksessa kaksi tappiota ja yksi voitto: Suomi löi aiemmin Sveitsin 5–3 ja hävisi Tshekille 2–3. Ruotsi varmisti turnauksen voiton voittamalla kaikki kolme otteluaan.

Leijonat pelaa ensi viikolla Ruotsin EHT-turnauksessa. Sveitsin MM-kisat käynnistyvät sen jälkeisellä viikolla.