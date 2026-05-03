Viisi lasta on loukkaantunut Itävallassa tulisijan alla olleen sodanaikaisen ammuksen räjähdettyä leirillä.
Sankt Oswald bei Freistadtin kylän alueella Itävallassa tapahtui eilen lauantaina harvinainen onnettomuus, kun lasten leirillä laukesi sota-ajalta peräisin oleva räjähde. Asiasta kertoo uutistoimisto Reuters.
Onnettomuudessa loukkaantuneet 10–14‑vuotiaat lapset olivat kotoisin toisaalta Ylä-Itävallan osavaltiosta.
Poliisi tarkasti räjähdyksen jälkeen myös viereisen tulisijan ja löysi siitäkin räjähteitä sisältäneen esineen. Poliisi kuvasi sitäkin sota-aikaiseksi jäänteeksi.
Paikalle kutsuttiin raivausyksikkö huolehtimaan esineen purkamisesta, poliisi kertoi tiedotteessa.
– Poliisi tutkii nyt, miten sotajäännökset ovat päätyneet nuotiopaikan alle, tiedotteessa todettiin.
Lasten vammojen vakavuudesta ei ole toistaiseksi tietoa. Poliisin mukaan heidät kuljetettiin lastensairaalaan läheiseen Linzin kaupunkiin.
Vaikka toisen maailmansodan aikaisia pommeja löytyy Itävallassa edelleen erityisesti rakennustöihin liittyvien kaivausten yhteydessä, tällaiset onnettomuudet ovat harvinaisia.