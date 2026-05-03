Seitsemän suurta öljynviejämaata nostaa kesäkuun tuotantokiintiötään.
Seitsemän merkittävää öljynviejämaiden Opec+-liittoumaan kuuluvaa maata nostaa kesäkuun öljyntuotantokiintiötään. Maat kertoivat asiasta sen jälkeen, kun Arabiemiraatit kertoi aiemmin tällä viikolla jättävänsä Opec-järjestön ja laajemman Opec+-liittouman.
Opec+-liittouman julkaiseman lausuman mukaan maat lisäävät öljyn kokonaistuotantokiintiöönsä 188 000 barrelia öljyä päivässä. Lausuman mukaan tämä on osa maiden yhteistä sitoutumista öljymarkkinoiden vakauttamisen tukemiseen.
Öljymarkkinoilla ilmoitus oli odotettu.