Matkailu- ja Ravintolapalvelut Mara ja lentoyhtiö Finnair vaativat, että sosiaali- ja terveysministeriö eli STM ei saa jatkossa päättää elinkeinoelämään kohdistuvista rajoitustoimista.

Mara ja Finnair ovat antaneet lausunnot hallituksen esitysluonnokseen, joka koskee tartuntatautilain uudistamista.

Koronapandemian aikaan STM:n päätöksiin hyvin kriittisesti suhtautuneen Maran mukaan päätösvallan antaminen STM:lle elinkeinoelämän rajoitustoimista oli iso virhe.

Myös Finnair vastustaa STM:n päättävää asemaa. Se ehdottaa Maran tapaan, että johtamisvastuun pitäisi olla esimerkiksi valtioneuvostolla.