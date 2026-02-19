Krista Pärmäkoskella on sunnuntaina edessä uransa 20:s ja samalla viimeinen olympiastartti, kun hän lähtee sittenkin mukaan kisat päättävälle perinteisen 50 kilometrille. Pärmäkoski lähti jo viime viikolla kisoista koti-Suomeen, mutta palaa nyt Val di Fiemmeen joukkuetovereidensa sairastuttua.

Viidensissä olympialaisissaan kilpaileva Pärmäkoski, 35, oli viime viikolla allapäin torstaina käydyn vapaan kympin jälkeen.

25. sija avausmatkana käydyn skiathlonin 20. sijan jatkoksi sinetöi sen, ettei viimeiset 15 vuotta yhtä poikkeusta lukuun ottamatta arvokisaviesteissä mukana olleelle Pärmäkoskelle olisi tällä kertaa roolia Suomen nelikossa.

Naisten A-maajoukkueen valmentajaksi täksi kaudeksi pestattu Reijo Jylhä kertoi viestin aattona perjantaina iltapäivästä, että Pärmäkoski oli jo lähtenyt kotiin.

Jylhän mukaan Pärmäkoski kuitenkin jätti tuolloin takaportin auki paluulleen.

– Kun Krista lähti kotiin, hän laittoi jo vuorokauden kuluttua viestiä, että jos on oikeasti paikkaa, hän on valmis hiihtämään vielä viittäkymppiä. Ilmoitin kahden päivän päästä, että meillä ei ole yhtään vapaata paikkaa, Jylhä kertoi tänään sen jälkeen, kun Olympiakomitea oli kertonut Pärmäkosken olevan sittenkin mukana sunnuntain 50 kilometrillä.

Pärmäkoski on ollut olympialaisista palattuaan Levillä. Hän lensi viime viikolla suoraan Kittilään.

– Sovimme jo heti silloin, että hän harjoittelisi kotona niin kuin 50 kilometriä olisi ohjelmassa – eli valmistautuu. Ja kun eilen tuli näitä sairastumisia tai lieviä oireita, jotka ovat kuitenkin sellaisia, että 50 kilometrin hiihtäminen ei ole järkevää, niin kommunikoimme Kristan kanssa.

Pärmäkosken lisäksi naisten päätösmatkalla ovat suomalaisista mukana Kerttu Niskanen ja Johanna Matintalo. Neljättä paikkaa ei sairastumisten vuoksi voida täyttää.

– Molemmat Vilmat (Ryytty ja Nissinen) ovat vilustuneita. Eivät he ole mitenkään niin sairaita, että pitäisi reagoida muuten kuin niin, että 50 kilometriä ei ole epävarmassa tilanteessa loppukautta ajatellen viisas ratkaisu, Jylhä sanoo.

Jasmi Joensuu lähti Jylhän mukaan jo Val di Fiemmestä Milanoon, ja Jasmin Kähärä, Emil Liekari ja Joni Mäki suuntasivat tänään koti-Suomeen.

Pärmäkoski matkaa tänään Kittilästä Helsingin kautta Müncheniin.

– Kun Ville (valmentaja Oksanen) vei sprinttereitä pois, niin Krista pääsee sillä samalla kyydillä tänne.

Jylhä kokee, ettei Pärmäkosken Suomessa viettämä aika välttämättä ollut viittäkymppiä ajatellen lainkaan huono asia.

– Hän oli valtavan pettynyt kympin jälkeen, kun tiesi, ettei pääse hiihtämään viestiä. Hän on ollut alusta lähtien viestijoukkueessa jäsenenä, niin luulen, että se on yksi isoimpia tekijöitä siihen, miksi tällainen kierros tapahtui.

– Viidellekympille on luvattu aika eksoottista olosuhdetta, ja siinä välineet merkkaavat tosi paljon. Kristan tilanne ei mene ainakaan huonompaan suuntaan vaan parempaan. Hän on tällä hetkellä hyvin innoissaan. Se on positiivinen asia. Hyvällä mielellä on tänne tulossa.