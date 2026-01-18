Suomen naishiihtäjät ovat jääneet jämäsijoille maastohiihdon maailmancupin perinteisen hiihtotavan kymmenen kilometrin kilpailussa Saksan Oberhofissa.
Krista Pärmäkoski oli parhaana suomalaisena 29:s, Tiia Olkkonen 37:s, Amanda Saari 42:s ja Hilla Niemelä 46:s.
Pärmäkoski jäi väliaikalähtökilpailussa ruotsalaisvoittaja Moa Ilarista yli minuutin. Itävallan Teresa Stadlober oli toinen ja Ruotsin Jonna Sundling kolmas. Pärmäkosken jäähyväiskausi on ollut rikkonainen. Hän on yltänyt maailmancupissa kärkikymmenikköön vain kerran, marraskuun lopussa Rukalla.
Olympialaisiin valmistautuvista kotimaisista kärkinaisista Kerttu Niskanen, Jasmi Joensuu ja Johanna Matintalo eivät olleet mukana Oberhofin kilpailussa.