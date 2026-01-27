Oikeus katsoi, että 33-vuotias mies on toiminut suurelta osin syytteessä kuvatulla tavalla.
Kanta-Hämeen käräjäoikeus määräsi tiistaina mielentilatutkimukseen miehen, jota syytetään lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista. Epäillyt rikokset tapahtuivat omakotitalossa, jossa mies majoitti lapsia.
Poliisi kertoi viime vuoden lopulla, että Hämeenlinnan Iittalassa sijaitseva talo oli mahdollisesti toiminut majapaikkana nuorille, erityisesti hatkanuorille, jotka olivat karanneet sijoituspaikastaan.
Käräjäoikeus käsitteli asiaa tiistaina suljetuin ovin, mutta julkaisi asiasta julkisen selosteen. Oikeus katsoi, että 33-vuotias mies on toiminut suurelta osin syytteessä kuvatulla tavalla. Oikeuden mukaan syytetty on myös tunnustanut teot melko suurelta osin.
Neljä uhria
Oikeuden mukaan rikosten uhrit olivat neljä tekoaikaan 13–15-vuotiasta lasta. Rikosnimikkeinä ovat muun muassa lapsenraiskaus, seksuaalinen kajoaminen lapseen ja pahoinpitely. Teot ajoittuvat aikavälille 1.6.–29.8.2025.
Lisäksi oikeus katsoi miehen syyllistyneen törkeään huumausainerikokseen, koska tämä oli tarjonnut huumausaineita alaikäiselle.
Miehelle vaadittiin rangaistusta myös ihmiskaupasta yhden uhrin osalta. Oikeus kuitenkin katsoi, ettei mies ollut ottanut uhria määräysvaltaansa, vaan tämä on voinut poistua miehen luota halutessaan ja pitää yhteyttä muihin miehen antamalla puhelimella.
Mies pysyy vangittuna
Mies pyysi itse päästä mielentilatutkimukseen. Oikeus katsoi, etteivät miehen tekemäksi näytetyt teot välttämättä viittaa alentuneeseen syyntakeisuuteen, vaan lähinnä piittaamattomuuteen seksuaalirikosten suojaikärajaa eli 16 vuotta kohtaan.
-- Vastaajan sairaushistoriasta esitettyjen seikkojen johdosta on kuitenkin syytä epäillä, että vastaaja ei ole ollut tekojen aikaan täysin syyntakeinen. Sen vuoksi vastaajan mielentilan tutkiminen on perusteltua, oikeus totesi.
Mies määrättiin pysymään vangittuna. Käräjäoikeus ottaa kantaa miehen mahdolliseen rangaistukseen mielentilatutkimuksen valmistuttua.