Mies pyysi, että tuomiossa huomioitaisiin se, ettei hän voi tehdä enää turvallisuusalan työtä, johon on kouluttautunut.
Turvallisuusalan ammattilainen salakuvasi naispuolisia työtovereitaan työpaikkansa vessassa.
Salakuvaukset tapahtuivat kahteen otteeseen Vantaalla vuoden 2024 tammikuussa. Puhelin oli kuvannut vessassa käyviä naisia.
Teot paljastuivat, kun yksi uhri huomasi miehen asentaman puhelimen.
Vuonna 1985 syntynyt mies tuomittiin kahdesta salakatselusta 25 päiväsakon rangaistukseen. Se tarkoitti hänen tuloillaan 600 euron sakkoa.
Mies menetti työpaikkansa turvallisuusalan yrityksessä. Hän kertoi, ettei voinut enää työllistyä koulutustaan vastaavaan työhön, koska poliisi oli peruuttanut teon takia hänen turvasuojaajalupansa. Oikeus otti tämän huomioon rangaistuksessa.
Sakkojen lisäksi mies määrättiin maksamaan yhdelle salakuvatuista naisista 500 euron kärsimyskorvauksen. Korvauksen suuruuteen vaikutti se, ettei nainen ollut videolta tunnistettavissa eikä videota ollut levitelty.