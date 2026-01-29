Etelä-Karjalan käräjäoikeus on tuominnut naisen ehdolliseen vankeuteen törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä.

Oikeuden mukaan tekoaikaan 19–20-vuotias nainen oli tehnyt 13–14-vuotiaalle pojalle seksuaalisia tekoja ja saanut tämän ryhtymään tekoihin, jotka olivat omiaan vahingoittamaan tämän kehitystä.

Syyksiluetut teot olivat muun muassa suutelua, rintojen nuolemista ja naisen käden viemistä uhrin sukupuolielimen päälle. Oikeuden mukaan sukupuoliyhteydet olivat tapahtuneet sormin naisen sukuelimeen.

Nainen oli painostanut uhria saaden tämän taipumaan tahtoonsa, oikeus sanoi.

Nainen kiisti teot pääosin ja sanoi, että hänen ja pojan välillä oli ollut tapailusuhde ja kaikki oli tapahtunut yhteisymmärryksessä.

Käräjäoikeus tuomitsi naisen vuoden ja yhdeksän kuukauden ehdolliseen vankeuteen, 70 tunnin yhdyskuntapalveluun sekä maksamaan uhrille kärsimys- ja haittakorvauksia yhteensä 10 000 euroa.