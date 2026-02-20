Gävlessä on paljastunut seksuaalirikosvyyhti. Rikosten uhrina on 27 tyttöä.
Ruotsin Gävlessä koulussa työskentelevän miehen epäillään hyväksikäyttäneen 27 lasta. Yleisradio SVT:n mukaan epäiltyjen rikosten listassa on yli 50 eri tekoa tai tapausta.
SVT:n mukaan uhrit ovat olleet 9–14-vuotiaita.
– Epäillyt rikokset ovat tapahtuneet verkossa vuosien 2020 ja 2025 välisenä aikana. Suurin osa tytöistä asuu Ruotsissa, syyttäjä kertoo tiedotteessaan.
Mies työskentele gävleläisellä koululla, mutta syyttäjän mukaan epäilty ei ole valinnut uhrikseen koulun oppilaita.
Miestä syytetään nyt muun muassa lapsenraiskauksesta, lapsen törkeästä hyväksikäytöstä, lapsen ahdistelusta sekä lapsipornoon liittyvistä rikoksista.
