Kummipoikaansa vuosien ajan hyväksikäyttäneen miehen tuomio koveni tänään Helsingin hovioikeudessa.
Rikokset paljastuivat, kun 15-vuotias poika kertoi vanhemmilleen joutuneensa perhetutun hyväksikäyttämäksi 12-vuotiaasta lähtien. Ajan mittaan kummisetä oli pojan kertoman mukaan myös ryhtynyt kontrolloimaan häntä ja muun muassa käynyt läpi hänen puhelintaan.
Osa teoista tapahtui perheen kotona ja osa kummisedän asunnolla. Samassa asunnossa oli tekoaikaan usein myös muita ihmisiä.
Itä-Uudenmaan käräjäoikeus tuomitsi huhtikuussa 2024 kolmikymppisen miehen kahdeksan vuoden vankeuteen useista lapseen kohdistuneista törkeistä seksuaalirikoksista.
Hovioikeus katsoi, että rikosten vahingollisuuteen nähden käräjäoikeuden määräämä rangaistus oli liian kevyt, ja ankaroitti miehen tuomion kymmenen vuoden vankeusrangaistukseksi. Muilta osin hovi piti käräjätuomion ennallaan.
STT ei kerro tuomitun nimeä tai rikosten tekopaikkakuntaa uhrin yksityisyyden suojelemiseksi.