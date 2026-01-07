Talletuskanta kasvoi 4,3 prosenttia vuoden takaisesta.

Suomalaisilla kotitalouksilla oli marraskuun lopussa talletuksia yhteensä 115,7 miljardia euroa, mikä oli kaikkien aikojen suurin nimellinen määrä, kertoo Suomen Pankki.

Vuoden 2024 marraskuuhun verrattuna kotitalouksien talletuskanta kasvoi 4,3 prosenttia.

Suomen Pankin mukaan kotitaloudet kasvattivat talletuksiaan viime vuonna samaan aikaan kun talletusten korot laskivat.

Myös suomalaisten yritysten ja asuntoyhteisöjen talletuskanta on Suomen Pankin mukaan kasvanut. Yritysten talletuskanta oli marraskuun lopussa 46,7 miljardia euroa ja sen vuosikasvuvauhti oli 4,7 prosenttia. Asuntoyhteisöjen talletuskanta oli 3,5 miljardia euroa ja sen vuosikasvuvauhti oli 5,6 prosenttia.

Suomalaiset kotitaloudet nostivat marraskuussa uusia asuntolainoja 1,2 miljardin euron edestä, mikä on 108 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuosi sitten vastaavana ajankohtana. Asuntolainakanta oli marraskuun lopussa 105,9 miljardia euroa. Asuntolainakannan vuosikasvu oli −0,1 prosenttia.

Kotitalouksilla oli marraskuun lopussa kulutusluottoja 17,5 miljardin euron edestä. Muita lainoja kuin asuntolainoja tai kulutusluottoja kotitalouksilla oli samaan aikaan 17,8 miljardin euron edestä.