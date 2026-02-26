Kuluttajien luottamus on laskenut, kun taas teollisuuden parantunut.
Kuluttajien luottamus heikkeni helmikuussa entisestään, kertoo Tilastokeskus.
Ajankohtaa pidettiin erittäin epäotollisena isoille hankinnoille ja lainanotolle.
Kuluttajien luottamusindikaattorin saldoluku painui –10,5:een, kun se oli tammikuussa –8,7. Luottamus oli matalinta pääkaupunkiseudulla.
Helmikuussa rahankäyttöaikeita oli vain niukasti ja asunnon ostoa suunniteltiin normaalia vähemmän.
Teollisuudessa ja vähittäiskaupassa luottamus parani
EK:n luottamusindikaattorin mukaan teollisuuden ja vähittäiskaupan talousluottamus vahvistui helmikuussa edelliskuusta.
Palveluissa indikaattorin lukema taas laski ja myös rakentamisen luottamus heikkeni entisestään.
EK:n pääekonomistin Penna Urrilan mukaan ilahduttavinta on teollisuuden luottamuksen nousutrendi, sillä se kertoo vientikysynnän paranemisesta vähitellen.
Kokonaisuutena elinkeinoelämän luottamus ei juuri muuttunut helmikuussa.