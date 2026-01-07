Liiketoiminta ja kehitys

Pelko työpaikan menettämisestä on hillinnyt kuluttajien kulutushaluja ja uutiset suurista irtisanomisuhista eivät luottamusta talouteen vahvista.

Tiedot pahoista muutosneuvotteluista kertovat, ettei talouskasvu ole vielä kovassa vauhdissa ja kuluttajien luottamusta koetellaan yhä.

Paluu arkeen oli tänään erityisen kova Postin ja Telian työntekijöille. Muutosneuvotteluissa voidaan vähentää Postista 172 työpaikkaa ja Telian Suomen työntekijöistä enintään 200 saatetaan irtisanoa.

Vuosi 2026 ei alkanut taloudellisesti lupaavasti. Sekä Posti että Telia kertoivat tänään kovista muutosneuvotteluista. Juuri pelko työpaikkojen menetyksestä on paha jarru talouskasvulle, kirjoittaa MTV:n politiikan ja talouden toimittaja Ossi Rajala.

Kasvuoptimistien kasvoille lensi tänään jäisiä rättejä.

Postin ja Telian päätökset osoittavat, etteivät ne usko pääsevänsä taloudellisiin tavoitteisiinsa kasvun kautta. Näin ne ovat päättäneet karsia kuluja ja myös henkilöstökuluja vähennetään.

Viime vuoden lopulla kovia ratkaisuja tekivät esimerkiksi Elisa ja Metsä Group. Elisa vähensi 350 työpaikkaa ja Metsä Group vähensi työpaikkoja yli 500.

Kuluttajien epäluottamus on paha jarru

Vaikka muutosneuvottelut eivät omaan organisaatioon osuisi, tiedot irtisanomisuhista lisäävät herkästi epävarmuutta kuluttajien keskuudessa. Voiko osua vielä omalle kohdalle?

Ja juuri kuluttajien heikon luottamuksen on arvioitu olevan nyt pahin jarru Suomen talouskasvulle. Kotimarkkinan veto on myös vientimaalle kovin tärkeätä.

Kylmä hiki nousee Petteri Orpon (kok.) hallituksessa, jos pahoja muutosneuvotteluita tulee vielä paljon lisää. Talouskasvua odotetaan myös helpottamaan julkisen talouden köyhyyttä.