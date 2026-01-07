Vuosi 2026 ei alkanut taloudellisesti lupaavasti. Sekä Posti että Telia kertoivat tänään kovista muutosneuvotteluista. Juuri pelko työpaikkojen menetyksestä on paha jarru talouskasvulle, kirjoittaa MTV:n politiikan ja talouden toimittaja Ossi Rajala.
Paluu arkeen oli tänään erityisen kova Postin ja Telian työntekijöille. Muutosneuvotteluissa voidaan vähentää Postista 172 työpaikkaa ja Telian Suomen työntekijöistä enintään 200 saatetaan irtisanoa.
Lisäksi lääketeknologiayhtiö Nanoform kertoi niin ikään tänään muutosneuvotteluista, joissa voidaan vähentää 20-60 työtehtävää.
Tiedot pahoista muutosneuvotteluista kertovat, ettei talouskasvu ole vielä kovassa vauhdissa ja kuluttajien luottamusta koetellaan yhä.
Pelko työpaikan menettämisestä on hillinnyt kuluttajien kulutushaluja ja uutiset suurista irtisanomisuhista eivät luottamusta talouteen vahvista.