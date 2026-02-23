Suomalaisilla on aiempaa enemmän toistuvia maksuvaikeuksia, mutta vakavat velkaongelmat ovat vähentyneet, selviää luottohallintayhtiö Intrumin analyysistä.

Viime vuonna perintään rekisteröidyistä kuluttajista vakavissa maksuvaikeuksissa olevien määrä laski lähes 50 prosenttia vuoteen 2021 verrattuna. Toistuvasti maksuvaikeuksiin joutuneiden määrä kasvoi taas yli 20 prosenttia.

Intrumin mukaan muutos kertoo siitä, että kotitalouksien taloustilanne on kohentunut aiemmasta.

– Laskuja siirtyy perintään harvemmalla ja aiemmin syntyneitä velkoja pystyään nyt maksamaan takaisin paremmin, Intrumin perintäpalvelujen päällikkö Reetta Lehessaari sanoo tiedotteessa.

Nuorten velkaantuminen taittui

Nuorten aikuisten perintätapaukset ovat Intrumin mukaan lisääntyneet viime vuosina suhteellisesti eniten verrattuna muihin ikäryhmiin. 18-24-vuotiaiden nuorten sekä kaikkein iäkkäimpien maksuvaikeudet ovat kuitenkin muita ikäryhmiä useammin satunnaisia.

– Viime vuosina olemme seuranneet huolestuneina erityisesti nuorten aikuisten maksuvaikeuksien kasvua, ja onkin huojentavaa nähdä, että kasvu on nyt taittunut ja myös nuorilla maksukyvyssä nähdään kohenemista, Lehessaari sanoo.