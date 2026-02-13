Osakkeista yli 10 prosentin tuotto, kiinteistöt tuottivat heikoimmin.

Eläkeyhtiö Ilmarinen sai viime vuonna sijoituksilleen 8,1 prosentin tuoton, euroissa laskettuna 5,1 miljardia euroa. Sijoitusten markkina-arvo nousi ennätystasolle 67,5 miljardiin euroon.



Viime vuoden sijoitustuottoa kasvattivat erityisesti osakesijoitukset sekä korko- ja luottoriskisijoitukset, yhtiö kertoo tiedotteessaan. Osakesijoituksista saatiin viime vuonna 10,4 prosentin tuotto, korkosijoituksista 6,3 prosenttia. Kiinteistösijoitusten tuotto jäi heikoimmaksi, vain 1,1 prosenttiin. Muille sijoituksille kirjattiin 8,4 prosentin tuotto.



– Vuosi 2025 oli Ilmariselle vahva. Geopoliittisista jännitteistä huolimatta Ilmarisen sijoitukset tuottivat hyvin, ja vakavaraisuus vahvistui edelleen. Vakuutusmaksutulo kasvoi, ja kustannustehokkuutemme on hyvällä tasolla, kiitteli Ilmarisen toimitusjohtaja Mikko Mursula tiedotteessa.



Sijoitusten pitkän aikavälin tuotto vuodesta 1997 alkaen on 5,9 prosenttia, mikä vastaa 4,0 prosentin reaalituottoa, Ilmarinen kertoi. Kymmenessä vuodessa Ilmarisen sijoitukset ovat tuottaneet yhteensä 30,2 miljardia euroa.

Viidennes rahoista Suomessa

Suomen-sijoitusten arvo oli vuodenvaihteessa noin viidennes Ilmarisen sijoitussalkusta, euroina 13,6 miljardia. Noin puolet tästä oli suomalaisissa pörssiyhtiöissä. Listaamattomissa suomalaisyhtiöissä oli 1,9 miljardia euroa.



– Pitkäjänteinen sijoittaminen Suomeen ja kasvuyrityksiin on osa työtä, jolla turvaamme eläkkeitä ja rakennamme kestävää talouskasvua. Suomi on meille kotimarkkina. Kotikenttäetu näkyy siinä, että pääsemme seuramaan läheltä eri hankkeita ja näemme kotimaisia mahdollisuuksia hyvin, sanoi sijoitusjohtaja Annika Ekman tiedotteessa.



Ilmarinen maksoi viime vuonna eläkkeitä yhteensä 8,0 miljardin euron edestä. Summa nousi edellisvuoden 7,6 miljardista. Samalla vakuutusmaksutulo nousi kolme prosenttia 7,2 miljardiin.